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Андрей Березовчук: Футболисты Волчанска только учатся, не всегда можно избежать ошибок
"Николаев" в третьем предварительном раунде Кубка Украины у себя дома принимал "Волчанск" (обе команды выступают во Второй лиге) и одержал крупную победу со счётом 4:1. Голы у "Николаева" забили - Кравченко (31 и 79 минуты), Нечипоренко (62 мин.) и Голубко (67 мин., с пенальти). У гостей отличился Пец (90+3 мин., с пенальти).
По окончанию игры главный тренер "Волчанска" Андрей Березовчук любезно согласился ответить на вопросы UA-Футбол:
- В первом тайме со стороны вашей команды была хорошая игра, "Волчанск" пропустил только один гол. Что случилось после перерыва?
- Конечно, в первые 45 минут игра с нашей стороны была тактически более грамотная, чем во второй половине. Ребята выполняли в первом тайме всё, о чем мы договаривались. На итог - проигрыш с крупным счётом - я считаю, повлияли индивидуальные ошибки. Наши футболисты только учатся. Не всегда можно избежать ошибок. Этим и обусловлено такое поражение.
- Это первое крупное поражение в новом сезоне. "Николаев" идёт на первом месте в группе Б. Как считаете, "Николаеву" по силам выйти в Первую лигу?
- Действительно, "Николаев" лидирует и если дальше будет играть так же, то наверняка повысится в классе. Есть все основания для этого.
- Вы родились в Николаеве, здесь начиналась ваша профессиональная карьера. Какие чувства от встречи с родным городом, с командой, где провели свои первые матчи?
- Конечно, чувства особые, ведь это встреча с родным стадионом, с той особой атмосферой родного города. Так, думаю, происходит со всеми спортсменами, которые приезжают на родину. Да, и не только со спортсменами, с любым человеком так происходит. Пришли на матч родные, знакомые, мы общались. Этот матч, естественно, отличается от матчей в других городах. Было приятное волнение от того, что после долгого отсутствия приехал в Николаев, увидел знакомые лица.
- 6-го октября вы снова будете играть с Николаевом, теперь уже в чемпионате.
- Думаю, что мы сыграем с более положительным счётом, чем сегодня. Кубковая игра, уверен, поможет нам в этом. Надеюсь, в исполнении нашей команды будет более качественная игра, которая принесет положительный результат.
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