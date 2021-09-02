В бой вступает УПЛ. Известны участники и дата жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины

Жеребьевка четвертого раунда (1/16 финала) розыгрыша Кубка Украины -2021/2022 состоится в пятницу, 3 сентября и начнется в 11:00.

Мероприятие будет проходить в Киеве в Доме футбола. За ходом процедуры жеребьевки можно будет наблюдать в прямом эфире на YouTube-канале УАФ.

В четвертом раунде (1/16 финала) будут выступать 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков-2021/2022).

Базовый день проведения матчей - 22 сентября.

Участники четвертого раунда (1/16 финала)

Премьер-лига

"Десна" (Чернигов)

"Днепр-1" (Днепр)

"Львов" (Львов)

"Александрия" (Александрия)

"Рух" (Львов)

"Мариуполь" (Мариуполь)

"Ингулец" (Петрово)

"Минай" (Минай)

"Верес" (Ровно)

"Черноморец" (Одесса)

"Металлист 1925" (Харьков)

Первая лига

"Металлист" (Харьков)

"Оболонь" (Киев)

"Волынь" (Луцк)

"Прикарпатье" (Ивано-Франковск)

"Альянс" (Липовая Долина)

"ВПК-Агро" (Вишневое)

"Горняк-Спорт" (Горишние Плавные)

Вторая лига

"Николаев" (Николаев)

"ЛНЗ" (Черкассы)

"Эпицентр" (Дунаевцы)

"Таврия" (Симферополь)

В 1/8 финала в 11-ти победителей четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся пять представителей Украины в еврокубках-2021/2022 - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". Базовый день проведения матчей - 27 октября.

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланировано на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно.

Обладатель трофея определится 11 мая 2022.