  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. В бой вступает УПЛ. Известны участники и дата жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В бой вступает УПЛ. Известны участники и дата жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины

Кубок Украины
Обновлено
(2 голосов)

Жеребьевка состоится 3 сентября

В бой вступает УПЛ. Известны участники и дата жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Жеребьевка четвертого раунда (1/16 финала) розыгрыша Кубка Украины-2021/2022 состоится в пятницу, 3 сентября и начнется в 11:00.

Мероприятие будет проходить в Киеве в Доме футбола. За ходом процедуры жеребьевки можно будет наблюдать в прямом эфире на YouTube-канале УАФ.

В четвертом раунде (1/16 финала) будут выступать 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков-2021/2022).

Базовый день проведения матчей - 22 сентября.

Участники четвертого раунда (1/16 финала)

Премьер-лига

  • "Десна" (Чернигов)
  • "Днепр-1" (Днепр)
  • "Львов" (Львов)
  • "Александрия" (Александрия)
  • "Рух" (Львов)
  • "Мариуполь" (Мариуполь)
  • "Ингулец" (Петрово)
  • "Минай" (Минай)
  • "Верес" (Ровно)
  • "Черноморец" (Одесса)
  • "Металлист 1925" (Харьков)

Первая лига

  • "Металлист" (Харьков)
  • "Оболонь" (Киев)
  • "Волынь" (Луцк)
  • "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
  • "Альянс" (Липовая Долина)
  • "ВПК-Агро" (Вишневое)
  • "Горняк-Спорт" (Горишние Плавные)

Вторая лига

  • "Николаев" (Николаев)
  • "ЛНЗ" (Черкассы)
  • "Эпицентр" (Дунаевцы)
  • "Таврия" (Симферополь)

В 1/8 финала в 11-ти победителей четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся пять представителей Украины в еврокубках-2021/2022 - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". Базовый день проведения матчей - 27 октября.

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланировано на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно.

Обладатель трофея определится 11 мая 2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Волынь (Луцк) ФК Львов Десна (Чернигов) Черноморец (Одесса) МФК Николаев ФК Александрия Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) ВПК-Агро (Шевченковка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Альянс (Липовая Долина) Металлист (Харьков) Эпицентр (Дунаевцы) Таврия (Симферополь)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dabo48
02.09.2021 в 18:20
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...