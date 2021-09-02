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В бой вступает УПЛ. Известны участники и дата жеребьевки 1/16 финала Кубка Украины
Жеребьевка состоится 3 сентября
Фото: пресс-служба УАФ
Жеребьевка четвертого раунда (1/16 финала) розыгрыша
Мероприятие будет проходить в Киеве в Доме футбола. За ходом процедуры жеребьевки можно будет наблюдать в прямом эфире на YouTube-канале УАФ.
В четвертом раунде (1/16 финала) будут выступать 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков-2021/2022).
Базовый день проведения матчей - 22 сентября.
Участники четвертого раунда (1/16 финала)
Премьер-лига
- "Десна" (Чернигов)
- "Днепр-1" (Днепр)
- "Львов" (Львов)
- "Александрия" (Александрия)
- "Рух" (Львов)
- "Мариуполь" (Мариуполь)
- "Ингулец" (Петрово)
- "Минай" (Минай)
- "Верес" (Ровно)
- "Черноморец" (Одесса)
- "Металлист 1925" (Харьков)
Первая лига
- "Металлист" (Харьков)
- "Оболонь" (Киев)
- "Волынь" (Луцк)
- "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
- "Альянс" (Липовая Долина)
- "ВПК-Агро" (Вишневое)
- "Горняк-Спорт" (Горишние Плавные)
Вторая лига
- "Николаев" (Николаев)
- "ЛНЗ" (Черкассы)
- "Эпицентр" (Дунаевцы)
- "Таврия" (Симферополь)
В 1/8 финала в 11-ти победителей четвертого раунда (1/16 финала) присоединятся пять представителей Украины в еврокубках-2021/2022 - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". Базовый день проведения матчей - 27 октября.
Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланировано на 2 марта и 20 апреля 2022 соответственно.
Обладатель трофея определится 11 мая 2022.
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