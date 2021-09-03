Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист примет Десну, Черноморец едет в Ивано-Франковск. Состоялась жеребьевка Кубка Украины
Теперь с представителями УПЛ
Вікна
В пятницу, 3 сентября состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Украины. На этом этапе в борьбу вступают клубы УПЛ, но не все - представители нашего государства в еврокубках стартуют в турнире уже с 1/8 финала.
Таким образом, были сформированы 11 пар. Клубы из более низких дивизионов будут принимать соперников из УПЛ на своем поле. Напомним, что участие в турнире продолжают семь команд Первой лиги и четыре представителя Второй лиги.
Базовый день проведения матчей - 22 сентября. 1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.
Напомним, что действующим обладателем Кубка является киевское "Динамо".
Результаты жеребьевки четвертого раунда Кубка Украины
"Горняк-Спорт" - "Львов"
"Альянс" - "Минай"
"Николаев" - "Рух"
"Волынь" - "Мариуполь"
"Эпицентр" - "Металлист 1925"
"ВПК-Агро" - "Днепр-1"
"Металлист" - "Десна"
"Прикарпатье" - "Черноморец"
"Таврія" - "Александрия"
"Оболонь" - "Верес"
ЛНЗ - "Ингулец"
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