Металлист примет Десну, Черноморец едет в Ивано-Франковск. Состоялась жеребьевка Кубка Украины

В пятницу, 3 сентября состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Украины. На этом этапе в борьбу вступают клубы УПЛ, но не все - представители нашего государства в еврокубках стартуют в турнире уже с 1/8 финала.

Таким образом, были сформированы 11 пар. Клубы из более низких дивизионов будут принимать соперников из УПЛ на своем поле. Напомним, что участие в турнире продолжают семь команд Первой лиги и четыре представителя Второй лиги.

Базовый день проведения матчей - 22 сентября. 1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.

Напомним, что действующим обладателем Кубка является киевское "Динамо".

Результаты жеребьевки четвертого раунда Кубка Украины

"Горняк-Спорт" - "Львов"

"Альянс" - "Минай"

"Николаев" - "Рух"

"Волынь" - "Мариуполь"

"Эпицентр" - "Металлист 1925"

"ВПК-Агро" - "Днепр-1"

"Металлист" - "Десна"

"Прикарпатье" - "Черноморец"

"Таврія" - "Александрия"

"Оболонь" - "Верес"

ЛНЗ - "Ингулец"