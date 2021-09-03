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Металлист примет Десну, Черноморец едет в Ивано-Франковск. Состоялась жеребьевка Кубка Украины

Кубок Украины
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(3 голосов)

Теперь с представителями УПЛ

Металлист примет Десну, Черноморец едет в Ивано-Франковск. Состоялась жеребьевка Кубка Украины

Вікна

UA-Футбол
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В пятницу, 3 сентября состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Украины. На этом этапе в борьбу вступают клубы УПЛ, но не все - представители нашего государства в еврокубках стартуют в турнире уже с 1/8 финала.

Таким образом, были сформированы 11 пар. Клубы из более низких дивизионов будут принимать соперников из УПЛ на своем поле. Напомним, что участие в турнире продолжают семь команд Первой лиги и четыре представителя Второй лиги.

Базовый день проведения матчей - 22 сентября. 1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.

Напомним, что действующим обладателем Кубка является киевское "Динамо".

Результаты жеребьевки четвертого раунда Кубка Украины

"Горняк-Спорт" - "Львов"
"Альянс" - "Минай"
"Николаев" - "Рух"
"Волынь" - "Мариуполь"
"Эпицентр" - "Металлист 1925"
"ВПК-Агро" - "Днепр-1"
"Металлист" - "Десна"
"Прикарпатье" - "Черноморец"
"Таврія" - "Александрия"
"Оболонь" - "Верес"
ЛНЗ - "Ингулец"

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В статье: Волынь (Луцк) Десна (Чернигов) Кубок Украины жеребьевка Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Комментарии (21)
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Sashik (Baltimore)
03.09.2021 в 09:46
дяхую, ща побіжу
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0
-1
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Drovko (Lviv)
03.09.2021 в 12:38
Нормальний жереб
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0
0
avatar
Stuntriding (Киев)
03.09.2021 в 12:33
Ну если Десна не попустит этих пиарщиков, то сразу пусть в первую опускается.
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+1
0
Юра с Амура (Дніпро)
03.09.2021 в 12:23
Цікаві пари! Сюрприз, гадаю, може принести будь-яке протистояння
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0
0
Ariakiev01 (Київ)
03.09.2021 в 12:18
А вообще это какаято дичь. Представители еврокубков стартуют с 1/8. Помоему негде такого нет
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0
-2
Ariakiev01 (Київ)
03.09.2021 в 12:16
Вот и глянем на Амбиции Металиста. Они в следующем году так и так будут в вышке. Но если выиграют кубок то считай и в еврокубки попадут
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0
-2
avatar
simargl (Чернигов)
03.09.2021 в 12:02
Демьяненко "нажеребил" своему сыну и его клубу целый Металлист...)) Ожидал вариант попроще. Но если не побеждать команду Першой лиги, то кого ж тогда побеждать))? И так Десну прилично потоптали в последних играх, может оживут ... ну или окончательно сольются. Ждем матч!!!
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+2
0
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Drovko (Lviv)
03.09.2021 в 13:18
Це лише формально Металіст команда першої ліги. А по суті...по бюджету, по підбору гравців, це команда вишки і далеко не остання до того ж..Правда судді їх тягнуть...і це некрасиво...але то вже інше питання...Десні буде не просто, але тим цікавіший буде матч, найінтригуюча пара з усіх))
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0
-2
Alex-696 (Немирів)
03.09.2021 в 13:35
Як судді насвистять...
0
-1
Бутига (Чернигов)
03.09.2021 в 11:54
Металлист - Десна топ-матч этого тура.
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+3
0
Vadim Kharitonov (Одесса)
03.09.2021 в 11:48
ЧО прийдётся попотеть.
Ответить
+1
0
Met (Харьков)
03.09.2021 в 11:46
Сурогатне дербі відкладається.
Ответить
+1
-2
Berlin (сумы)
03.09.2021 в 11:43
"Металіст" - "Десна" отличная пара
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+6
0
avatar
xo66it (Оболонский Рейх)
03.09.2021 в 11:42
"пожеребите" сразу финал Динамо - Шахтёр и прекратите издеваться над кубком. Всегда его прелесть была в формате "все против всех", а не по зонам, группам, областям или лигам. Тьфу
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+5
-3
Djon (Киев)
03.09.2021 в 09:55
вирішили разом вибити з кубку представників першої та другої ліг
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0
-2
avatar
simargl (Чернигов)
03.09.2021 в 11:56
Ой не факт. Будет много сюрпризов. А вот Метал получил подлянку. Будет интересно))
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+1
0
Dimoncho (Kharkiv)
03.09.2021 в 09:26
Металлист 1925 - Металлист
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+1
-2
ещё не специалист (Кривой Рог)
03.09.2021 в 09:44
лучше пусть в финале сыграют.
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0
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.09.2021 в 11:13
металлист 1925 - металлист = металлист 1924
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+4
-1
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simargl (Чернигов)
03.09.2021 в 11:57
Математика...!!!)))
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
03.09.2021 в 12:13
+1
-1


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