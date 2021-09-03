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Жеребьевка Кубка Украины. Текстовая трансляция
Теперь с представителями УПЛ
Вікна
Сегодня, 3 сентября состоится жеребьевка четвертого раунда Кубка Украины. На этом этапе в борьбу вступают клубы УПЛ, но не все - представители нашего государства в еврокубках стартуют в турнире уже с 1/8 финала.
Таким образом, на этот раз будет сформировано 11 пар. Клубы УПЛ (исключая "Динамо", "Шахтера", "Зари", "Ворсклы" и "Колоса") будут сеяными, клубы, которые соответственно преодолели предварительный этап, попадут в другую корзину. Участие в турнире продолжают семь представителей Первой и четыре представителя Второй лиги.
Начало процедуры - в 11:00. За ходом жеребьевки вы сможете следить с помощью текстовой трансляции в этой же новости.
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Ниже - плеер Украинской ассоциации футбола, в котором будет транслироваться жеребьевки вживую.
Базовый день проведения матчей - 22 сентября. 1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.
Напомним, что действующим обладателем Кубка является киевское "Динамо".
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