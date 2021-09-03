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Жеребьевка Кубка Украины. Текстовая трансляция

Кубок Украины
(1 голосов)

Теперь с представителями УПЛ

Жеребьевка Кубка Украины. Текстовая трансляция

Вікна

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 сентября состоится жеребьевка четвертого раунда Кубка Украины. На этом этапе в борьбу вступают клубы УПЛ, но не все - представители нашего государства в еврокубках стартуют в турнире уже с 1/8 финала.

Таким образом, на этот раз будет сформировано 11 пар. Клубы УПЛ (исключая "Динамо", "Шахтера", "Зари", "Ворсклы" и "Колоса") будут сеяными, клубы, которые соответственно преодолели предварительный этап, попадут в другую корзину. Участие в турнире продолжают семь представителей Первой и четыре представителя Второй лиги.

Начало процедуры - в 11:00. За ходом жеребьевки вы сможете следить с помощью текстовой трансляции в этой же новости.

Корзина 1

"Десна"
"Днепр-1"
"Львов"
"Александрия"
"Рух"
"Мариуполь"
"Ингулец"
"Минай"
"Верес"
"Черноморец"
"Металлист 1925"

Корзина 2

"Металлист" (І)
"Оболонь" (І)
"Волынь" (І)
"Прикарпатье" (І)
"Альянс" (І)
"ВПК-Агро" (І)
"Горняк-Спорт" (І)
"Николаев" (ІІ)
ЛНЗ (ІІ)
"Эпицентр" (ІІ)
"Таврия" (ІІ)

Ниже - плеер Украинской ассоциации футбола, в котором будет транслироваться жеребьевки вживую.

Базовый день проведения матчей - 22 сентября. 1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.

Напомним, что действующим обладателем Кубка является киевское "Динамо".

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В статье: Волынь (Луцк) Десна (Чернигов) Кубок Украины жеребьевка Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
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Комментарии (6)
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Djon (Киев)
03.09.2021 в 09:55
вирішили разом вибити з кубку представників першої та другої ліг
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0
0
dabo49
03.09.2021 в 09:33
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
jioberd (Xerwe)
03.09.2021 в 09:26
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
-1
Sashik (Baltimore)
03.09.2021 в 09:46
дяхую, ща побіжу
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0
0
Dimoncho (Kharkiv)
03.09.2021 в 09:26
Металлист 1925 - Металлист
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
03.09.2021 в 09:44
лучше пусть в финале сыграют.
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0
-1


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