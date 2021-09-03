Жеребьевка Кубка Украины. Текстовая трансляция

Сегодня, 3 сентября состоится жеребьевка четвертого раунда Кубка Украины. На этом этапе в борьбу вступают клубы УПЛ, но не все - представители нашего государства в еврокубках стартуют в турнире уже с 1/8 финала.

Таким образом, на этот раз будет сформировано 11 пар. Клубы УПЛ (исключая "Динамо", "Шахтера", "Зари", "Ворсклы" и "Колоса") будут сеяными, клубы, которые соответственно преодолели предварительный этап, попадут в другую корзину. Участие в турнире продолжают семь представителей Первой и четыре представителя Второй лиги.

Начало процедуры - в 11:00. За ходом жеребьевки вы сможете следить с помощью текстовой трансляции в этой же новости.

Корзина 1 "Десна"

"Днепр-1"

"Львов"

"Александрия"

"Рух"

"Мариуполь"

"Ингулец"

"Минай"

"Верес"

"Черноморец"

"Металлист 1925" Корзина 2 "Металлист" (І)

"Оболонь" (І)

"Волынь" (І)

"Прикарпатье" (І)

"Альянс" (І)

"ВПК-Агро" (І)

"Горняк-Спорт" (І)

"Николаев" (ІІ)

ЛНЗ (ІІ)

"Эпицентр" (ІІ)

"Таврия" (ІІ)

Ниже - плеер Украинской ассоциации футбола, в котором будет транслироваться жеребьевки вживую.

Базовый день проведения матчей - 22 сентября. 1/8 финала Кубка Украины запланирована на 27 октября.

Напомним, что действующим обладателем Кубка является киевское "Динамо".