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Тренера Олимпии, пожизненно отстраненный от футбола, намерен подавать апелляцию

Кубок Украины
Обновлено
(1 голосов)

Александр Кулик заявил, что еще не знает о решении КДК

Тренера Олимпии, пожизненно отстраненный от футбола, намерен подавать апелляцию

aafu.org.ua

Новина українською

КДК УАФ пожизненно дисквалифицировал главного тренера "Олимпии" Александра Кулика, который в кубковом матче против "Волчанска" после финального свистка выбежал на поле и несколько раз ударил рефери Ростислава Дубину.

Сам тренер заявил, что еще не знает о данном решении, но если оно вступит в силу, намерен подавать апелляцию.

— У нас появилась информация, что КДК пожизненно отстранил вас от футбола. Это правда?

— Я не знаю. У меня нет такой информации.

— Вас не вызывали на КДК?

— Нет.

— Если информация окажется верной, вы будете оспаривать это решение?

— Конечно. Естественно буду.

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В статье: Олимпия (Савинцы) Александр Кулик
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Источник:
fanday

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Комментарии (2)
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Vantala (Kharkiv)
03.09.2021 в 22:45
Вышибалой в кабаке работать у него призвание. И заработает не меньше чем тренер аматоров, я думаю.
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Helly (Киев)
03.09.2021 в 21:36
гопота колхозная
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