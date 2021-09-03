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Тренера Олимпии, пожизненно отстраненный от футбола, намерен подавать апелляцию
Александр Кулик заявил, что еще не знает о решении КДК
aafu.org.ua
КДК УАФ
Сам тренер заявил, что еще не знает о данном решении, но если оно вступит в силу, намерен подавать апелляцию.
— У нас появилась информация, что КДК пожизненно отстранил вас от футбола. Это правда?
— Я не знаю. У меня нет такой информации.
— Вас не вызывали на КДК?
— Нет.
— Если информация окажется верной, вы будете оспаривать это решение?
— Конечно. Естественно буду.
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