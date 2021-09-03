Тренера Олимпии, пожизненно отстраненный от футбола, намерен подавать апелляцию

КДК УАФ пожизненно дисквалифицировал главного тренера "Олимпии" Александра Кулика, который в кубковом матче против "Волчанска" после финального свистка выбежал на поле и несколько раз ударил рефери Ростислава Дубину.

Сам тренер заявил, что еще не знает о данном решении, но если оно вступит в силу, намерен подавать апелляцию.

— У нас появилась информация, что КДК пожизненно отстранил вас от футбола. Это правда?

— Я не знаю. У меня нет такой информации.

— Вас не вызывали на КДК?

— Нет.

— Если информация окажется верной, вы будете оспаривать это решение?

— Конечно. Естественно буду.