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Стало известно расписание матчей 1/16 финала Кубка Украины
Игры пройдут с 21 по 23 сентября
Дирекция УПЛ определилась с расписанием 1/16 финала текущего розыгрыша национального кубка.
В четвертом раунде будут выступать 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков-2021/22)
21 сентября (вторник)
Николаев – Рух 17:00
Металлист – Десна 19:00
22 сентября (среда)
Таврия – Александрия 13:00
ЛНЗ – Ингулец 15:00
ВПК-Агро – Днепр-1 17:00
Волынь – Мариуполь 17:00
Оболонь – Верес 19:00
23 сентября (четверг)
Эпицентр – Металлист 1925 13:00
Горняк-Спорт – Львов 15:00
Прикарпатье – Черноморец 17:00
Альянс – Минай 19:00
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