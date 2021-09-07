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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно расписание матчей 1/16 финала Кубка Украины

Кубок Украины
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Игры пройдут с 21 по 23 сентября

Стало известно расписание матчей 1/16 финала Кубка Украины

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Дирекция УПЛ определилась с расписанием 1/16 финала текущего розыгрыша национального кубка.

В четвертом раунде будут выступать 11 победителей третьего предварительного раунда и 11 клубов УПЛ (кроме участников еврокубков-2021/22)

21 сентября (вторник)

Николаев – Рух 17:00

Металлист – Десна 19:00

22 сентября (среда)

Таврия – Александрия 13:00

ЛНЗ – Ингулец 15:00

ВПК-Агро – Днепр-1 17:00

Волынь – Мариуполь 17:00

Оболонь – Верес 19:00

23 сентября (четверг)

Эпицентр – Металлист 1925 13:00

Горняк-Спорт – Львов 15:00

Прикарпатье – Черноморец 17:00

Альянс – Минай 19:00

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В статье: ФК Мариуполь Волынь (Луцк) ФК Львов Десна (Чернигов) Черноморец (Одесса) МФК Николаев ФК Александрия Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) ВПК-Агро (Шевченковка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Альянс (Липовая Долина) Металлист (Харьков) Эпицентр (Дунаевцы) Таврия (Симферополь)
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Источник:
УПЛ

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