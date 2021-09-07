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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ утвердила время начала и место проведения матчей 1/16 финала Кубка Украины

Кубок Украины
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Матчи пройдут 21-23 сентября

УАФ утвердила время начала и место проведения матчей 1/16 финала Кубка Украины

ФК Шахтер

Новина українською

Дирекция по проведению Кубка Украины определила даты и время проведения матчей 1/16 финала турнира.

21 сентября (вторник)

"Николаев" – "Рух" – 17.00

"Металлист" – "Десна" – 19.00

22 сентября (среда)

"Таврия" – "Александрия" – 13.00

ЛНЗ – "Ингулец" – 15.00

"ВПК-Агро" – "Днепр-1" – 17.00

"Волынь" – "Мариуполь" – 17.00

"Оболонь" – "Верес" – 19.00

23 сентября (четверг)

"Эпицентр" – "Металлист 1925" – 13.00

"Горняк-Спорт" – "Львов" – 15.00

"Прикарпатье" – "Черноморец" – 17.00

"Альянс" – "Минай" – 19.00

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В статье: ФК Мариуполь Волынь (Луцк) ФК Львов Десна (Чернигов) Черноморец (Одесса) МФК Николаев ФК Александрия Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) ВПК-Агро (Шевченковка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Альянс (Липовая Долина) Металлист (Харьков) Эпицентр (Дунаевцы) Таврия (Симферополь)
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Источник:
УАФ

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