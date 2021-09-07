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УАФ утвердила время начала и место проведения матчей 1/16 финала Кубка Украины
Матчи пройдут 21-23 сентября
ФК Шахтер
Дирекция по проведению
21 сентября (вторник)
"Николаев" – "Рух" – 17.00
"Металлист" – "Десна" – 19.00
22 сентября (среда)
"Таврия" – "Александрия" – 13.00
ЛНЗ – "Ингулец" – 15.00
"ВПК-Агро" – "Днепр-1" – 17.00
"Волынь" – "Мариуполь" – 17.00
"Оболонь" – "Верес" – 19.00
23 сентября (четверг)
"Эпицентр" – "Металлист 1925" – 13.00
"Горняк-Спорт" – "Львов" – 15.00
"Прикарпатье" – "Черноморец" – 17.00
"Альянс" – "Минай" – 19.00
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