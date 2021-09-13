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ВПК-Агро отказался играть кубковый матч с Днепром-1 на Днепр-Арене

Кубок Украины
(1 голосов)

Поединок состоится 22 сентября

ВПК-Агро отказался играть кубковый матч с Днепром-1 на Днепр-Арене

Фото Мар'яна Яськіва - УАФ

Новина українською

В матче 1/16 финала Кубка Украины состоится днепровское дерби между "ВПК-Агро" и "Днепром-1".

Днепряне предлагали представителю Первой лиги этот матч, в котором "ВПК-Агро" хозяин, провести на "Днепр-Арене". Клуб УПЛ готов был оплатить все расходы, связанные с проведением этой игры.

Однако, по данным Meta-ratings.com.ua, после некоторых раздумий "ВПК-Агро" отказался и в итоге кубковый матч состоится на стадионе "Метеор".

Напомним, матч "ВПК-Агро" - "Днепр-1" состоится 22 сентября. Начало – в 17:00.

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В статье: ВПК-Агро (Шевченковка) СК Днепр-1
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Источник:
Meta-ratings

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