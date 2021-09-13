Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВПК-Агро отказался играть кубковый матч с Днепром-1 на Днепр-Арене
Поединок состоится 22 сентября
Фото Мар'яна Яськіва - УАФ
В матче 1/16 финала Кубка Украины состоится днепровское дерби между "ВПК-Агро" и "Днепром-1".
Днепряне предлагали представителю Первой лиги этот матч, в котором "ВПК-Агро" хозяин, провести на "Днепр-Арене". Клуб УПЛ готов был оплатить все расходы, связанные с проведением этой игры.
Однако, по данным Meta-ratings.com.ua, после некоторых раздумий "ВПК-Агро" отказался и в итоге кубковый матч состоится на стадионе "Метеор".
Напомним, матч "ВПК-Агро" - "Днепр-1" состоится 22 сентября. Начало – в 17:00.
Популярное сейчас
- Потеря перед ЛЧ. Форвард Динамо сдал положительный тест на COVID-19
- Коломойский: Вероятность возвращения в украинский футбол пока нулевая
- Джокович в трех сетах проиграл финал US Open. Как это было
- Петраков о игре Караваева: Извините, в 29 лет совершать такие ошибки. Мы с командой U-17 такое не допускали
- Украинская подруга Жерсона Родригеса полностью оголилась и взорвала соцсети. ФОТО
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО