ВПК-Агро отказался играть кубковый матч с Днепром-1 на Днепр-Арене

В матче 1/16 финала Кубка Украины состоится днепровское дерби между "ВПК-Агро" и "Днепром-1".

Днепряне предлагали представителю Первой лиги этот матч, в котором "ВПК-Агро" хозяин, провести на "Днепр-Арене". Клуб УПЛ готов был оплатить все расходы, связанные с проведением этой игры.

Однако, по данным Meta-ratings.com.ua, после некоторых раздумий "ВПК-Агро" отказался и в итоге кубковый матч состоится на стадионе "Метеор".

Напомним, матч "ВПК-Агро" - "Днепр-1" состоится 22 сентября. Начало – в 17:00.