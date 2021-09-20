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Кучук покинул расположение Руха. У него в Минске умерла мать

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Соболезнования Леониду Станиславовичу

Кучук покинул расположение Руха. У него в Минске умерла мать

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук покинул расположение команды и отправился в Минск.

У него на 88-м году жизни умерла мать.

Таким образом, в матче Кубка Украины против "Николаева", который состоится во вторник, 21 сентября, руководить командой будет ассистент Кучука Виталий Романюк.

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В статье: Леонид Кучук Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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