Кубок Украины
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Кучук покинул расположение Руха. У него в Минске умерла мать
Соболезнования Леониду Станиславовичу
Фото: ФК Рух
Главный тренер "
У него на 88-м году жизни умерла мать.
Таким образом, в матче Кубка Украины против "Николаева", который состоится во вторник, 21 сентября, руководить командой будет ассистент Кучука Виталий Романюк.
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Источник:ФК Рух
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