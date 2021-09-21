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Капитан Металлиста: Будет интересно проверить свои силы на фоне Десны
Матч 1/16 финала Кубка Украины состоится уже сегодня
Фото: ФК Металлист
Капитан "Металлиста" Руслан Фомин поделился мыслями о предстоящем матче с "Десной" в рамках 1/16 финала Кубка Украины.
- Для кого-то, возможно, играть против команды Премьер-лиги в новинку, но точно не для тебя. Как настроение перед матчем?
- Все понимают, что соперник очень хорошего уровня. Многих футболистов я знаю. Конечно, будет интересно проверить свои силы на фоне такого соперника. Все же мы вроде ниже рангом, выступаем в Первой лиге, а они в Премьер-лиге, и довольно-таки хорошо идут в турнирной таблице. Но мы играем дома, при наших болельщиках, и постараемся навязать сопернику борьбу.
- В Первой лиге перед "Металлистом" стоит задача повыситься в классе. Насколько серьезные цели у "Металлиста" в Кубке?
- Наверное, чемпионат все же в приоритете. Но Кубок тоже важен. Задачи как таковой нет, однако перед своими болельщиками хочется показать хорошую игру и хороший результат.
- То есть матч с "Десной" - важное и интересное испытание?
- Конечно, интересная игра должна получиться. У них очень хорошие футболисты, особенно атакующая линия. Нужно быть осторожными и ждать свой шанс.
Напомним, матч "Металлист" - "Десна" состоится сегодня, 21 сентября. Поединок пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" и начнется в 19:00.
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