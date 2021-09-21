Кучер - о матче с Десной в Кубке Украины: Для нас это хороший экзамен

Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер поделился мыслями о предстоящем матче с "Десной" в рамках 1/16 финала Кубка Украины.

- Насколько важен для команды этот кубковый матч?

- Конечно, будет приятно сыграть с командой, которая все время борется за высокие позиции. Это даже больше, чем середнячок УПЛ, команда борется за еврокубковые позиции. Поэтому для нас это хороший экзамен.

- Вы наверняка посмотрели не один матч "Десны". В этом сезоне команда неоднозначно играет - то уступает со счетом 0:4 "Вересу", то поднимается на третье место...

- Команда сейчас занимает в турнирной таблице высокую позицию, так что для нас это будет непростая игра. Хотим увидеть себя на их фоне. Тем более у нас еще не было игр с командами Премьер-лиги.

- Насколько большую ротацию вы будете делать перед важным матчем чемпионата с "Кривбассом"?

- Пока что окончательно не решил. Примем решение в день игры.

- Настраивать подопечных на матч с таким соперником вряд ли нужно?

- Конечно, "Десна" - хороший мотиватор для нас. Ребята это тоже понимают и усердно готовятся к игре.

- В Первой лиге команда во всех матчах играла с позиции силы, а против "Металлиста" - защищались. С "Десной" будет так же?

- Посмотрим", - сказал Кучер.

Напомним, матч "Металлист" - "Десна" состоится сегодня, 21 сентября. Поединок пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" и начнется в 19:00.