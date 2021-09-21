Безбородько: Думаю, Металлист боролся бы за призовые места в УПЛ

Нападающий "Десны" Денис Безбородько поделился мыслями о предстоящем матче с "Металлистом" в рамках 1/16 финала Кубка Украины.

"Стадион прекрасный, поле прекрасное. Соперник очень хороший, укомплектованный для высшей лиги. Думаю, эта команда там не затерялась бы, а то и боролась бы за призовые места. Всегда интересно против таких команд играть", - сказал Безбородько в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, матч "Металлист" - "Десна" состоится сегодня, 21 сентября. Поединок пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" и начнется в 19:00.