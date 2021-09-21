Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Безбородько: Думаю, Металлист боролся бы за призовые места в УПЛ
Форвард "Десны" - о предстоящем матче с харьковчанами
Нападающий "Десны" Денис Безбородько поделился мыслями о предстоящем матче с "Металлистом" в рамках 1/16 финала Кубка Украины.
"Стадион прекрасный, поле прекрасное. Соперник очень хороший, укомплектованный для высшей лиги. Думаю, эта команда там не затерялась бы, а то и боролась бы за призовые места. Всегда интересно против таких команд играть", - сказал Безбородько в комментарии Футбол NEWS.
Напомним, матч "Металлист" - "Десна" состоится сегодня, 21 сентября. Поединок пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" и начнется в 19:00.
Популярное сейчас
- Докатились. Барселона - Гранада 1:1. Видео голов и обзор матча
- "Они – не болельщики". Луческу запретил игрокам после матча благодарить фанатов
- Примера. Барселона - Гранада 1:1. Араухо спасает Кумана от позора
- Капитан Металлиста: Будет интересно проверить свои силы на фоне Десны
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Соблазнительная звезда мужских журналов станет ведущей нового проекта на каналах Футбол. ФОТО