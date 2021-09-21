Металлист - Десна. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины

Главный матч этого этапа Кубка: впервые увидим силу возрожденной команды Александра Ярославского - Евгения Красникова - Александра Кучера на уровне УПЛ. Абсолютный лидер Второй, а теперь и Первой лиги (лучшая оборона и атака), "перемалывает" все на своем пути (ну кроме "Полесья")!

А теперь в Кубке встретится с командой УПЛ, еще и очень оригинальной "Десной" Александра Рябоконя, которая с начала чемпионата стала настоящей сенсацией. Ей пророчили чуть ли не вылет в Первую лигу, говорили об исчезновении клуба, а черниговцы ответили первым местом в турнирной таблице! Ну пусть, сейчас немного опустились, находятся на третьем месте. Но для "краш-теста" "Металлиста" это - лучший вариант перед "Динамо" и "Шахтером" (ну и конечно "кровными друзьями" из Днепра).

В Харькове будет весь стадион. Сообщают о том, что в продаже по крайней мере в первой половине дня было только 479 непроданных билетов (!).

Металлист (Харьков) - Десна (Чернигов)

Кубок Украины, 1/16 финала

21 сентября. Харьков. Стадион ОСК «Металлист». Начало в 19:00

Главный арбитр - Николай Балакин (Киевская область)

Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Днепропетровская область)

Трансляция на ТВ - Футбол 3

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Металлист: кадровые новости

Настоящим взрывом стал переход в харьковскую команды англичанина Карима Харриса. Он уже может дебютировать в этой игре, однако очень сомнительно, что выйдет с первых минут.

Очевидно, что сыграет французская звезда полузащиты харьковчан Фарес Балули. Травмы у фланговиков бразильца Маилтона и колумбийца Риаскоса. Поэтому состав команды Александра Кучера точно будет "украинизированный" и видимо увидим Юрия Романюка, Евгения Подлепенца, Вячеслава Танковского и Владимира Танчика.

Десна: кадровые новости

Для северян очень важно настрой на игру. Если тренер Александр Рябоконь (один из главных наставников-старожилов европейского футбола, тренирующих одну и ту же команду) сумеет найти нужную мотивацию, его футболисты будут страдать, но нужный результат получать. В противном случае сбой прежде всего дает центр поля. Проигранная борьба на подбираниях, мяч не долетает до атаки и все нагрузка падает на защиту. А это выливается в голы от соперников. Помните игру с "Вересом"?

Статистика команд в Кубке

"Металлист" - лидер Первой лиги, "Десна" находится на третьем в УПЛ.

Если подопечные Александра Рябоконя только стартуют в Кубке Украины, то Металлист до этого провел уже 2 матча. Обыграл две команды из второй лиги (группа Б) - вторым составом "Яруд" (Мариуполь) 3:1, а затем и Скорук (Томаковка) 3: 0.

Ставки и коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Металлист - Десна

Мало того, что это будет бой Александров - опыта Рябоконя с молодостью Кучера, здесь еще и встретятся две очень хорошие средние линии (оборона "Металлиста" имеет немного работы, поэтому о ней судить трудно). Вот только мотивации будет больше именно в харьковской команды.

Ставка: победа "Металлиста"

Этот прогноз - лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша