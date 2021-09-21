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Директор Десны: Есть волнение касательно арбитра в матче с Металлистом
Поединок 1/16 финала Кубка Украины состоится уже сегодня, 21 сентября
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Директор "Десны" Игорь Ушарук прокомментировал назначение арбитра Николая Балакина на матч 1/16 финала Кубка Украины против "Металлиста".
"Мы с уважением относимся ко всем арбитров, и надеемся, что в сегодняшнем матче мы совсем не будем говорить об их работе. Что касается назначения именно Николая Балакина, то, скажем так, определенное волнение есть. В прошлом сезоне он работал только на одном нашем матче, но, наверное, самом важном - в заключительном туре чемпионата с "Мариуполем".
При счете 1:0 в нашу пользу он удалил Домбровского, просто придумав первую желтую карточку. Результат мы все помним (1:4). Но, повторюсь, надеемся, что в игре победит сильнейший, и мы будем обсуждать только действия игроков и ход матча", - сказал Ушарук.
Напомним, матч "Металлист" - "Десна" состоится сегодня, 21 сентября. Поединок пройдет в Харькове на ОСК "Металлист" и начнется в 19:00.
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