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Тренер Руха: Не сказал бы, что мы легко победили Николаев
Львовяне разгромили соперника со счетом 3:0
fcrukh.com
Помощник главного тренера "Руха" Виталий Романюк прокомментировал
"Не сказал бы, что мы легко победили "Николаев". Это очень хорошая команда, идет в лидерах во Второй лиге.
Очень благодарен команде за отношение к игре. Они сыграли профессионально, ответственно. Вышли и сделали то, о чем мы договаривались - молодцы.
Конечно, нам не хватало Леонида Станиславовича Кучука, но мы прошли весь цикл подготовки вместе. Команда знала, что нужно делать на поле и довела игру до логического завершения - победы", - сказал Романюк.
Напомним, что жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины состоится в пятницу, 24 сентября.
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