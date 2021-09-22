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Тренер Руха: Не сказал бы, что мы легко победили Николаев

Кубок Украины
(1 голосов)

Львовяне разгромили соперника со счетом 3:0

Тренер Руха: Не сказал бы, что мы легко победили Николаев

fcrukh.com

Новина українською

Помощник главного тренера "Руха" Виталий Романюк прокомментировал победу своей команды в матче 1/16 финала кубка Украины над "Николаевом" (3:0).

"Не сказал бы, что мы легко победили "Николаев". Это очень хорошая команда, идет в лидерах во Второй лиге.

Очень благодарен команде за отношение к игре. Они сыграли профессионально, ответственно. Вышли и сделали то, о чем мы договаривались - молодцы.

Конечно, нам не хватало Леонида Станиславовича Кучука, но мы прошли весь цикл подготовки вместе. Команда знала, что нужно делать на поле и довела игру до логического завершения - победы", - сказал Романюк.

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины состоится в пятницу, 24 сентября.

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В статье: МФК Николаев Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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