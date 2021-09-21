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Вчера - контракт, сегодня – первый гол! Супердебют Харриса за Металлист

Кубок Украины
Обновлено
(2 голосов)

Англичанин затянул харьковчан в матче с Десной

Вчера - контракт, сегодня – первый гол! Супердебют Харриса за Металлист

metalist.ua

Новина українською

Металлист в рамах 1/16 финала Кубка Украины в Харькове принимает Десну. Игру команды выдали интересную, с острыми моментами у обоих ворот.

Десна открыла счет в конце первого тайма (отличился Волошин), но Металлист отыгрался на 73-й.

Причем гол забил новичок харьковчан, англичанин Кадим Харрис, который только вчера подписал контракт с клубом.

Харрис вышел на замену на 60-й, и забил уже на 73-й, замкнув прострел Танчика.

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В статье: Десна (Чернигов) Металлист (Харьков) Кадим Харрис
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(2 голосов)
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Комментарии (6)
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ДВ (Одесса)
21.09.2021 в 21:23
И главное - без пары лет адаптации
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+2
0
Sunshine (Харьков)
21.09.2021 в 21:19
Слаб пока, но гол забил оочень нужный!
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+2
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
21.09.2021 в 21:04
харис мог 3 забить , но нехватка физики сказалась
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+4
0
вежливый* (Буда)
21.09.2021 в 20:58
фу...так он черный....африка а не англичанин
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0
-5
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alex.belogubko (одесса)
21.09.2021 в 20:56
Десна это вам не ЧО где играют пацаны --молодцы Металлист одели фраеров а Танчик лучший игрок и вообще вся команда в игре не кто не стоит --МОЛОДЦЫ с Победой
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+2
0
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ДВ (Одесса)
21.09.2021 в 21:22
Я вообще офигел когда у нас его через пол года ушли
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+1
0


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