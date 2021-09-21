Вчера - контракт, сегодня – первый гол! Супердебют Харриса за Металлист

Металлист в рамах 1/16 финала Кубка Украины в Харькове принимает Десну. Игру команды выдали интересную, с острыми моментами у обоих ворот.

Десна открыла счет в конце первого тайма (отличился Волошин), но Металлист отыгрался на 73-й.

Причем гол забил новичок харьковчан, англичанин Кадим Харрис, который только вчера подписал контракт с клубом.

Харрис вышел на замену на 60-й, и забил уже на 73-й, замкнув прострел Танчика.