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Вчера - контракт, сегодня – первый гол! Супердебют Харриса за Металлист
Англичанин затянул харьковчан в матче с Десной
metalist.ua
Десна открыла счет в конце первого тайма (отличился Волошин), но Металлист отыгрался на 73-й.
Причем гол забил новичок харьковчан, англичанин Кадим Харрис, который только вчера подписал контракт с клубом.
Харрис вышел на замену на 60-й, и забил уже на 73-й, замкнув прострел Танчика.
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Комментарии (6)
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ДВ (Одесса)
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