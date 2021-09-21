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  4. Вот вам и Первая лига! Рябоконь с командой Кучера уже знаком. Металлист - Десна 2:1
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Вот вам и Первая лига! Рябоконь с командой Кучера уже знаком. Металлист - Десна 2:1

Кубок Украины
(14 голосов)
Вот вам и Первая лига! Рябоконь с командой Кучера уже знаком. Металлист - Десна 2:1

Скріншот трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче за несколько минут

Кубок Украины, 1/16

21.09.2021, 19:00

Город Харьков, стадион "Металлист"

Арбитр в поле - Николай Балакин (Киевская область)

Металлист (Харьков) - Десна (Чернигов) 2:1

Голы: Кадим Харрис (73), Александр Мизюк (89) - Викентий Волошин (45)

Металлист (стартовый состав): Каневцев, Романюк, Шопин, Мизюк, Порох, Танчик, Сарапий, Танковский, Фомин (к), Пидлепенець, Матеус.

Запасные: Бубенцов, Балули, Рязанцев, Поступаленко, Нехтий, Федорив, Демченко, Харрис.

Главный тренер: Александр Кучер.

Десна (стартовый состав): Роман Мисак, Хук, Ковтун, Болбат, Домбровский, Калитвинцев, Картушов (к), Волошин, Завийский, Евгений Селин, Дегтярев.

Запасные: Литовка, Масалов, Арвеладзе, Тотовицкий, Безбородко, Будковский, Шевцов.

Главный тренер: Александр Рябоконь.

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В статье: Первая лига Десна (Чернигов) Металлист (Харьков)
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Комментарии (92)
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c99baf (Харьков)
21.09.2021 в 21:58
Короче,разпрягайте хлопци "коней"...
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
21.09.2021 в 21:54
Металист с победой, проявили характер. Очень понравилось, как в концовке матча, на коробке, в одно касание, возили наших. Новичок черненький молодец. Выйдут в УПЛ, будут в первой пятёрке, а может и за бронзу поборятся, если усилят состав. Болельщиков очень много пришло, видно соскучились по футболу. В Чернигове тоже много болельщиков приходят на матчи. Побольше таких бы команд в УПЛ
Ответить
+1
-1
Spivakj (Кривой Рог)
21.09.2021 в 21:42
Когда Металл выйдет в вышку то команда будет заряжена классными игроками не хуже чем у остальных а то и лучше . Ярославский бабла видно не пожалеет и если кто то считает , что это не команда которая будет бороться за призовые места в вышке то они глубоко заблуждаются . Я в Харькове давно не был но это город который переплюнул по инфраструктуре, быту итд Киев . Киев в сравнении это провинция это говорят мои знакомые которые живут в Харькове и не только.Если там захотели поднять футбол он там будет на высшем уровне.
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+6
-2
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Харьковчанин (Харків)
21.09.2021 в 21:54
ну все не зовсім так, Харків звичайно доволі зручне місто, але до Києва йому далеко. Занадто багато гарного піару від мерії та Ярославського (наприклад про Технополіс ХТЗ, харківськи трамваї тощо), а справ останнім часом мало.
Ответить
0
0
свирепый харьков (Харьков)
21.09.2021 в 21:41
Матч действительно смотрелся. Явного фаворита в игре не было, так что граница между командами первой и высшей лиги стираются. За игру обоим командам респект. Металл и весь стадион больше хотели победить и своего добились. Всех с победой!!!!
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+5
-2
avatar
sergkir
21.09.2021 в 21:41
Рябоконь сбитый лётчик! Пора футбол смотреть тебе по телеку
Ответить
+3
-5
Vovan_Mh (Харьков)
21.09.2021 в 21:35
Это бомба, а не матч!!! Командам респект!!! Таких эмоций не испытывал с 13-го года! Черниговцам респект! Хорошую игру показали! Металл поначалу поплыл в обороне, но потом собрались! Зимой бы несколько хороших трансферов и можно смело в идти в УПЛ! Всех земляков с победой!
Ответить
+6
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.09.2021 в 21:33
П2П1...
Ответить
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
21.09.2021 в 21:22
....Красников!!! Опять ты со своими закидонами? Где ты нашел этого англичанина, который начал заваливать уважаемую Десну в первом дебюте,...нехорошо... Обьясни ему, что это украинская лига, не Англия - раз и дамках... Негоже...)
Ответить
+6
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
21.09.2021 в 21:40
в дамках бы был, если б забил со второго стопудового момента
Ответить
+1
0
avatar
c99baf (Харьков)
21.09.2021 в 21:55
Это он оставил для "Кривбасса".
0
-1
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Rezerf (Чернігів)
21.09.2021 в 21:21
Метал виграв за рахунок 100% самовітдачі, та кращої ніж у Десни фізикі. У Десни клас вище, це їжаку понятно. Але у 2таймі забили болт на гру. Нехай харків'яни порадіють, мабуть їм це більше потрібно. Болбат подобається все більше, в ШД йому просто не давали розкритися.
Ответить
+8
-4
vgolovan (полтава)
21.09.2021 в 21:25
когда в следующем сезоне металист будет бороться за призы в вышке про твою десну у которой клас выше как ты говориш никто и не вспомнит
Ответить
+8
-6
Tenma7 (Чернигов)
21.09.2021 в 21:32
Забыли колхоз спросить)
+1
-4
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.09.2021 в 21:34
Хіба що буде купувати матчі, вище 10 місця не займе.
0
-4
Yurget (Чернигов)
21.09.2021 в 21:57
Дай Бог, чтоб возродился прежний Металлист - от этого выиграет наш футбол! Ну а сегодня выиграла команда которая больше хотела. Игра уровня первой лиги.
+1
0
Русланбай (Рівне)
21.09.2021 в 21:17
Рябий конь пряма ілюстрація наших тренерів. Як можна забирати з поля любей які біжать , і випускати дві тєлєгі..... ? Все в них - опитниє ігракі мають вирішувати. Немає слів. Як з такими тренерами може розвиватися наш футбол ?
Ответить
+9
0
pofiq 50 (Олександрія)
21.09.2021 в 21:20
Підтримую на 100% вас..вболівав за Десну але слимаки гепівські перемогли..
Ответить
+4
-4
vgolovan (полтава)
21.09.2021 в 21:22
эти как ты сказал слимаки гепівські показали отличнейший футбол а ты дурень и не заметил
+4
-8
Джан Мурадов (Придеснянськ)
21.09.2021 в 21:35
Впевнений, що дехто з ДЧ поставив на П2П1
0
0
Sunshine (Харьков)
21.09.2021 в 21:36
vgolovan не обращай внимание на улександрийских недоумков))
0
-1
avatar
ДВ (Одесса)
21.09.2021 в 21:14
Ответить
+2
0
avatar
ДВ (Одесса)
21.09.2021 в 21:17
А Рябоконь сам себя наипал
Ответить
+2
-1
alteza1968 (Харьков)
21.09.2021 в 21:10
Проигрывая по ходу, Металлист выиграл !!!Главное, что у Нового Металлиста есть "яйца" !!! И это радует.Надеемся на дальнейшие успехи.
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+6
-4
vgolovan (полтава)
21.09.2021 в 21:14
яйца есть у всех но в футбол играют другими частями тела
Ответить
+7
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
21.09.2021 в 21:10
когда тебя носом по полю возят и в голове кружиться , это не слив, это твой уровень , удивляет как в метталисте нашли таких шустриков и это все игроки из украины , и смотрю на десну где футболисты и ценники какие-то стоят , школу прошли шахтера, динамо . а их возят носом
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+9
-4
Yurget (Чернигов)
21.09.2021 в 21:20
В этом сезоне Десны нет - не льстите Металлисту. У Десны стоит одна задача - не вылететь с пердива, поэтому каждая победа в чемпе сродни подвигу!
Ответить
+5
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
21.09.2021 в 21:26
Тому що цей кубок Десні нах не потрібен, який сенс ?
Ответить
+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
21.09.2021 в 21:09
Танчик - в поряде, у него реально вместо сердца пламенное танковое движло на 1200 лошадок
Ответить
+5
-1
Vovan_Mh (Харьков)
21.09.2021 в 21:21
Лучше не скажешь!
Ответить
+1
0
НикНиколаев (Минск)
21.09.2021 в 21:09
Металлист с победой! Несколько вопросов Рябоконю: 1.Как можно заменить лучших по первому тайму Болбата и Волошина (а не Калитку, например) на никакущих Будку и Арвеладзе? 2. В каком пакгаузе Вы нашли своих защитников? Линию не держат, фланги не держат, игроков не держат, них...я не держат! Паса нет, видения поля нет, скорости нет, ничего нет! Бревна одни!Понятно, что нет денег, так может лучше начать ставить молодых, пусть учатся на перспективу, потому что эти селины, ковтуны и прочая играть уже не научатся никогда. И еще: про плеймейкера можно не спрашивать?
Ответить
+3
-3
avatar
Romerik (YNWA)
21.09.2021 в 21:07
Ахах. Все о хорошем матче, а черниговцы о сливе. Поголовно, правда есть несколько адекватов...
Ответить
+5
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
21.09.2021 в 21:11
местные черниговские нередко удивляют неадекватностью
Ответить
+1
-3
Tenma7 (Чернигов)
21.09.2021 в 21:14
Не, ну Десна переодически таким страдает, это по игре ярко видно бывает, особенно когда коэф хороший:). Но это был не тот матч, тут красивое рубилово было. Причем все кардинально изменилось в пользу металлиста, когда вышли наши "звезды"
Ответить
+5
0
vgolovan (полтава)
21.09.2021 в 21:07
все черниговские засранцы утверждают что это слив а все нормальные люди которые смотрели игру думают иначе
Ответить
+9
-4
avatar
simargl (Чернигов)
21.09.2021 в 21:22
Иди на юг. Вместе с тем одним придурком, который пишет про слив. Хорошая игра. Немного не повезло Десне...
Ответить
+3
-2
Golfik25 (Киев)
21.09.2021 в 21:06
десна по уровню как металист. Играли 2 середняка
Ответить
+3
-11
avatar
simargl (Чернигов)
21.09.2021 в 21:21
Да уж получше игра чем ДК с Александрией...
Ответить
+3
-5
Golfik25 (Киев)
21.09.2021 в 21:56
Согласен, Александрия как десна и другие клубы выходит против Динамо и Шахтёра автобусом играть. Скучно против вас днарей автобусных
0
0
Yurget (Чернигов)
21.09.2021 в 21:06
Десна - после таких сливов жди полный стадион!
Ответить
+1
-6
avatar
simargl (Чернигов)
21.09.2021 в 21:20
Да нах ты кому нужен...? Какой слив, первый тайм Десна играла шикарно, а во втором не хватило запала юношеского. Лечи голову.
Ответить
+4
-1
Yurget (Чернигов)
21.09.2021 в 21:24
На счет кому нужен - не твое дело. Тебе голову полечить?
0
-2
Sunshine (Харьков)
21.09.2021 в 21:05
Спасибо командам за отличный матч, ну а нашим ребятам спасибо за доставленное удовольствие и прекрасный вечер!!!
Ответить
+7
-1
vgolovan (полтава)
21.09.2021 в 21:05
пусть динамо и шахтер пересмотрят матч и думают как на следующий сезон не остаться без чемпионства - такой темп не выдержит сейчас ни одна команда суперлиги
Ответить
+3
-3
avatar
walcom (Киев)
21.09.2021 в 21:13
та и в ЛЧ таких не найдется
Ответить
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
21.09.2021 в 21:05
Такий футбол нам потрібний! Потужний матч, цікавий футбол, атакувальний, швидкий, азартний. Переміг сильніший. Вітаю Харків і всіх вболівальників Металіста. Браво!
Ответить
+7
-1
Lion Killer (Львів)
21.09.2021 в 21:05
Гра дивилася на 1му диханні. Браво 2 командам. п.с.Такий Метал потрібен УПЛ
Ответить
+9
-1
metall5291 (Kharkiv)
21.09.2021 в 21:04
Большое спасибо за Игру. Молодцы !!! Супер.
Ответить
+5
-1
magnum power (БОМЖ)
21.09.2021 в 21:04
Хороший футбол получился, но Десна представляла вышку только в первом тайме. Во втором - на поле играла только вчерашняя команда из второй лиги)).
Ответить
+5
-1
ElvisSuperStar007 (Хуст)
21.09.2021 в 21:02
металист еще и не дохнул два тайма а десна уже подзахекалась
Ответить
+6
0
vadimrybcinskij (житомир)
21.09.2021 в 21:01
Поздравляю Харьков с победой!!!Крутая игра команды!!
Ответить
+7
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
21.09.2021 в 21:01
вопрос харьковским - на этот матч и другие раздаются шаровые билеты? по школам там, и прочее
Ответить
+3
-5
avatar
Харьковчанин (Харків)
21.09.2021 в 21:02
цілком можливо, адже частково це сайд-проект міської влади. Але з такою грою стадіон буде повним і без халяви.
Ответить
+5
0
ponomarenko (Харьков)
21.09.2021 в 21:03
Какой смысл в шаровых билетах? Цена стартует от 30 гривен - это копейки.
Ответить
+3
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
21.09.2021 в 21:03
так уже раздавали билеты на матчи ярикового клуба, интересно продолжилась ли эта практика
+2
-2
Hengehog (Харків)
21.09.2021 в 21:31
Раздают билеты шаровые на все матчи и на этот тоже раздавали
Ответить
0
0
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
21.09.2021 в 21:01
Навіщо Рябоконь так рано змінив Волошина? Наче ж непогано грав
Ответить
+7
0
DesnaUA (Чернигов)
21.09.2021 в 21:05
Будка вообще минус один игрок в команде.Вкопать столб в штрафной,от него толку так же будет
Ответить
+6
0
avatar
sergkir
21.09.2021 в 21:36
Ты что так говоришь на любимчика Рябоконя?!
0
0
Hanter44 (Baburka)
21.09.2021 в 21:00
Матч показал настоящий уровень Десны и ее место.
Ответить
+5
-8
Tenma7 (Чернигов)
21.09.2021 в 21:02
Сокорее матч показал уровень металлиста и его предполагаемое место в вышке
Ответить
+11
-2
ElvisSuperStar007 (Хуст)
21.09.2021 в 21:06
ну да , походу с тааким металистом не видать тройки призеров ни зоре ни десне ни остальным
+5
-1
avatar
simargl (Чернигов)
21.09.2021 в 21:15
А чем тебе плохой уровень ? Первый тайм можно было закончить 0-4 , но у нас есть дикое невезение... а игра была живенькая.
Ответить
+3
-3
hariton (Лозовая)
21.09.2021 в 21:00
Получил кайф от игры, наконец-то наш Металлист вернулся. Ура!!!
Ответить
+6
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
21.09.2021 в 20:59
...прекрасно отработали в активе, ...англичанин! Наверно принес дух английской лиги, ...дебют, достойный уважения... Продолжайте накапливать силенка - "они понадобятся".... с Победой с непростым соперником!....
Ответить
+5
-1
avatar
Харьковчанин (Харків)
21.09.2021 в 20:59
Шикарний матч!
Ответить
+12
-2
avatar
simargl (Чернигов)
21.09.2021 в 20:59
Хорошая игра. Спасибо командам. Приятно было посмотреть. Но заменами Рябоконь развалил игру Десны.. как итог просрали выигрышный матч. Поздравляю Металлист, вырвали на адреналине победу.
Ответить
+13
-2
Yurget (Чернигов)
21.09.2021 в 20:59
При полном пофигизме Десны к игре итог заслуженный, но удивляет трансляция (смотрел как всегда без звука) ошибку судьи в пользу Десны повторили 5 !!! раз, при этом с десяток в обратную сторону - полный игнор. Может все-таки отказаться Десне от такого транслятора - за что деньги платят?
Ответить
+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
21.09.2021 в 20:58
посмотрел, очень годный живенький матч. Пеналлист - не Пенналист, но Харьков своим стилем игры заставил и Десну играть в футбол. Тк мне кажется, что если бы Десна играла с условным Мариуполем, мы большую часть матча наблюдали бы унылое перекатывание мяча. МХ рубится, играет и не пытается побыстрее доиграть матч, чем страдают даже в УПЛ. Именно таких игр не хватает всему нашему футболу
Ответить
+12
-2
Tenma7 (Чернигов)
21.09.2021 в 20:58
Вышли на замену типа основные и обоср@лись. Калитка никакой в этом сезоне - кпд 0, обрезки, пасы в никуда, ниодного норм навеса, играет в какую то свою игру, а Рябоконь его упорно в старт ставит. Ну и защита у нас на "высоте", проиграли все что можно, как навес, так и паника
Ответить
+4
0
Запорізьке Торпедо (zp)
21.09.2021 в 21:01
ну пацанам тока зарплату выдали, они не разыгрались еще)
Ответить
+1
-1
ponomarenko (Харьков)
21.09.2021 в 20:58
Этот Металлист - это пока примерно 10-15% от силы того Металлиста, уничтоженного Суркисами, Ахметовым и Януковичами. Десна показала нынешний уровень премьер-лиги - дрова.
Ответить
+5
-5
avatar
Харьковчанин (Харків)
21.09.2021 в 21:00
...в сговоре с Ярославским
Ответить
+5
-2
metall5291 (Kharkiv)
21.09.2021 в 21:01
100% вы правы. Я рад, что видел почти все матчи Металлиста Маркевича на стадионе.
Ответить
+4
-2
pilips111 (Чернигов)
21.09.2021 в 20:58
Вы мне скажите, откуда прилетел этот Жук? Первый гол на его совести. Защиты как не было так и нет. Да сегодня и нападения не было, вышло на замену три пупа, а на деле те, кого они заменили, лучше играли.
Ответить
+5
0
avatar
simargl (Чернигов)
21.09.2021 в 21:11
И это факт. Жук вроде начал неплохо играть, но все перечеркнуть одной пенкой...
Ответить
+1
-1
Trztrqtr (Украина)
21.09.2021 в 20:56
Судейство сегодня без вопросов. МХ был сильнее, молодцы.
Ответить
+7
-2
ElvisSuperStar007 (Хуст)
21.09.2021 в 20:56
кк метталист в одно касание катал на маленьких участках издеваясь над соперниками ..я такого давненько не видел
Ответить
+10
-6
Spivakj (Кривой Рог)
21.09.2021 в 20:56
Металл красавцы! В вышке будут дрючить и шахту и дырку ну Ярославский ещё подбросит денег на нормальных игроков . А чем бес не шутит до финала кубка дойдут.
Ответить
+3
-11
avatar
walcom (Киев)
21.09.2021 в 20:57
особенно в 1 ом тайме когда выходили в 3 на одного))
Ответить
+5
-3
avatar
walcom (Киев)
21.09.2021 в 20:59
дурень думкою ....
Ответить
+6
-4
Spivakj (Кривой Рог)
21.09.2021 в 21:04
Сынок я футбол смотрю и знаю про него с 70х годов и видно где люди хотят играть и где в татухах одетые инвалиды в футбольную форму страдают на поле как в вышке ЧУ.
+4
-2
Sunshine (Харьков)
21.09.2021 в 21:09
Та тому парню из хутора Кикуева только в лужу пердеть!
+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
21.09.2021 в 21:30
про татуированных инвалидов соглашусь, пожалуй
0
0
Пришта Литин (Київ)
21.09.2021 в 20:55
Нежданчик. Очевидно металлист бЬІл из вЬІсшей лиги, а Десна из Первой.
Ответить
+6
-5
sidorkovpak (Харьков)
21.09.2021 в 20:55
отличный матч
Ответить
+7
-1
Shugart (Чернігів)
21.09.2021 в 20:54
Десна молодцы заработали з.п., сливаем по накатанной(
Ответить
+1
-14
Trztrqtr (Украина)
21.09.2021 в 20:55
Хватит ныть. Сегодня был хороший матч, играли обе команды. Победил сильнейший на сегодня.
Ответить
+9
-4
Shugart (Чернігів)
21.09.2021 в 20:57
Где нытье, если слили матч, не видно тому кто носит розовые очки!
+2
-7
Trztrqtr (Украина)
21.09.2021 в 20:58
Понятно. Как обычно. Если не выиграли-то обязательно слили. Десна ж априори проиграть не может, только слить.
Ответить
+6
-2
Alarion (Киев)
21.09.2021 в 20:58
получается Десна даже слабее команд первой лиги, даже без пенальти и удаления продула
Ответить
+3
-5
avatar
simargl (Чернигов)
21.09.2021 в 21:02
Лечись. Играют две команды. В концовке Харьков больше хотел победить.
Ответить
+2
-3


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