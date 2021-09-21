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Вот вам и Первая лига! Рябоконь с командой Кучера уже знаком. Металлист - Десна 2:1
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Кубок Украины, 1/16
21.09.2021, 19:00
Город Харьков, стадион "Металлист"
Арбитр в поле - Николай Балакин (Киевская область)
Металлист (Харьков) - Десна (Чернигов) 2:1
Голы: Кадим Харрис (73), Александр Мизюк (89) - Викентий Волошин (45)
Металлист (стартовый состав): Каневцев, Романюк, Шопин, Мизюк, Порох, Танчик, Сарапий, Танковский, Фомин (к), Пидлепенець, Матеус.
Запасные: Бубенцов, Балули, Рязанцев, Поступаленко, Нехтий, Федорив, Демченко, Харрис.
Главный тренер: Александр Кучер.
Десна (стартовый состав): Роман Мисак, Хук, Ковтун, Болбат, Домбровский, Калитвинцев, Картушов (к), Волошин, Завийский, Евгений Селин, Дегтярев.
Запасные: Литовка, Масалов, Арвеладзе, Тотовицкий, Безбородко, Будковский, Шевцов.
Главный тренер: Александр Рябоконь.
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