Вот вам и Первая лига! Рябоконь с командой Кучера уже знаком. Металлист - Десна 2:1

Когда Металл выйдет в вышку то команда будет заряжена классными игроками не хуже чем у остальных а то и лучше . Ярославский бабла видно не пожалеет и если кто то считает , что это не команда которая будет бороться за призовые места в вышке то они глубоко заблуждаются . Я в Харькове давно не был но это город который переплюнул по инфраструктуре, быту итд Киев . Киев в сравнении это провинция это говорят мои знакомые которые живут в Харькове и не только.Если там захотели поднять футбол он там будет на высшем уровне.