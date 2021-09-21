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Рябоконь: Металлист здорово вскрывал наш левый фланг, Танчик там поиздевался

Кубок Украины
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(1 голосов)

Наставник Десны считает победу харьковчан заслуженной

Рябоконь: Металлист здорово вскрывал наш левый фланг, Танчик там поиздевался

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение своей команды в кубковом матче с "Металлистом" (1:2).

— Что у вас на душе?

— Как всегда, проигрывать неприятно, ничего хорошего.

— Показалось, по крайней мере в первом тайме, что была дуэль флангов.

— Вообще было много дуэлей на поле. Преимуществом владели то мы, то хозяева поля. Но ближе к концу матча, наверное, замены хозяев сработали намного лучше. Особенно здорово они вскрывали наш левый фланг. Танчик поиздевался там, надо сказать откровенно.

Ну и вообще концовку хозяева провели сильнее. Заслуженно победили.

— Почему не сработали ваши замены?

— Не знаю. Все основные игроки, они должны были усилить игру. Моменты имели, но не реализовали их.

— Казалось, что острота шла от Болбата, с его фланга. После его замены вы потеряли свой козырь, согласны?

— Ну не сказал бы, что он там сильно сыграл здорово. Моменты были у него, но еще раз говорю — вышли те футболисты, которые в чемпионате основную нагрузку несут. Наши лидеры — Тотовицкий, Будковский, но не получилось.

— Насколько расстроены поражением и вылетом?

— Всегда неприятно проигрывать в Кубке, вылетать сразу с первого матча. Что сделаешь, будем надеется на следующие Кубки.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Металлист (Харьков)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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simargl (Чернигов)
21.09.2021 в 23:51
Пофигизм напускной. Ошибся с заменами... бывает. Защиту надо бы усилить. Да и свои забивать. Ждем домашний матч и три очка. Тут без вариантов!!!
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sergkir
21.09.2021 в 22:36
Рябоконь тебе уже разве, что только кухарка ещё не писала и не говорила-Тотовицкий в этом сезоне забил на игры, а Будковский даже и не начинал играть, ходит топчит траву только
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c99baf (Харьков)
21.09.2021 в 22:25
Эй,simargl (Чернигов),ты где? Или не согласен с гл.тренером?
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simargl (Чернигов)
21.09.2021 в 23:55
Если тебе важно моё мнение , то можешь почитать в обзоре ))) но корона не упадёт повторю. Игра понравилась, команды подарили праздник футбола, Десна не смогла сделать игру в первом тайме, а во втором после замен Десна рассыпались и Харьков вырвал победу на адреналине, с чем Металлист и поздравляю ))))
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