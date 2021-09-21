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Рябоконь: Металлист здорово вскрывал наш левый фланг, Танчик там поиздевался
Наставник Десны считает победу харьковчан заслуженной
фото - Олександр Приходько
Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь в эфире ТК Футбол прокомментировал
— Что у вас на душе?
— Как всегда, проигрывать неприятно, ничего хорошего.
— Показалось, по крайней мере в первом тайме, что была дуэль флангов.
— Вообще было много дуэлей на поле. Преимуществом владели то мы, то хозяева поля. Но ближе к концу матча, наверное, замены хозяев сработали намного лучше. Особенно здорово они вскрывали наш левый фланг. Танчик поиздевался там, надо сказать откровенно.
Ну и вообще концовку хозяева провели сильнее. Заслуженно победили.
— Почему не сработали ваши замены?
— Не знаю. Все основные игроки, они должны были усилить игру. Моменты имели, но не реализовали их.
— Казалось, что острота шла от Болбата, с его фланга. После его замены вы потеряли свой козырь, согласны?
— Ну не сказал бы, что он там сильно сыграл здорово. Моменты были у него, но еще раз говорю — вышли те футболисты, которые в чемпионате основную нагрузку несут. Наши лидеры — Тотовицкий, Будковский, но не получилось.
— Насколько расстроены поражением и вылетом?
— Всегда неприятно проигрывать в Кубке, вылетать сразу с первого матча. Что сделаешь, будем надеется на следующие Кубки.
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