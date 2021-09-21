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Кучер: В перерыве успокоил ребят, сказал, что против нас играют такие же футболисты, как и мы

Кубок Украины
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Итоги матча с Десной от главного тренера Металлиста

Кучер: В перерыве успокоил ребят, сказал, что против нас играют такие же футболисты, как и мы

Новина українською

Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал победу своей команды над "Десной" (2:1) в рамках 1/16 кубка Украины.

"Игра получилась интересной, было достаточно голевых моментов. Матч держал в тонусе до последней минуты.

В первом тайме команда немного волновалась, потому что не каждый день играем с таким соперником. В перерыве мы переговорили и немного изменили ситуацию в нашу сторону.

В моменте с голом была череда ошибок, которая возникла из-за брака при передаче мяча в элементарной ситуации. Потеряли мяч, соперник побежал в контратаку и мы получили гол. Но это техническая ошибка, ничего страшного здесь нет.

В перерыве сказал ребятам, что против нас играют такие же футболисты, как и мы, и перед своими болельщиками нужно действовать смелее. Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку. Играть при таком количестве зрителей - это невероятные эмоции.

Дополнительного времени, конечно, не хотелось, потому что у нас впереди важный матч чемпионата", — сказал Кучер.

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В статье: Александр Кучер Десна (Чернигов) Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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LEVgcUqs (Чернігів)
21.09.2021 в 23:16
Цікаво, що він буде в перерві розповідати, коли в наступній стадії проти вийде команда з 11 бразіл, шахтьор Бразилія?. Що вони такі ж самі бразіли?
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