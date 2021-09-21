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Кучер: В перерыве успокоил ребят, сказал, что против нас играют такие же футболисты, как и мы
Итоги матча с Десной от главного тренера Металлиста
Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал
"Игра получилась интересной, было достаточно голевых моментов. Матч держал в тонусе до последней минуты.
В первом тайме команда немного волновалась, потому что не каждый день играем с таким соперником. В перерыве мы переговорили и немного изменили ситуацию в нашу сторону.
В моменте с голом была череда ошибок, которая возникла из-за брака при передаче мяча в элементарной ситуации. Потеряли мяч, соперник побежал в контратаку и мы получили гол. Но это техническая ошибка, ничего страшного здесь нет.
В перерыве сказал ребятам, что против нас играют такие же футболисты, как и мы, и перед своими болельщиками нужно действовать смелее. Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку. Играть при таком количестве зрителей - это невероятные эмоции.
Дополнительного времени, конечно, не хотелось, потому что у нас впереди важный матч чемпионата", — сказал Кучер.
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