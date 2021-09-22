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"Забили трижды, но могли еще". Защитник Руха - о победе над Николаевом

Кубок Украины
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Денис Слюсар доволен результатом в матче Кубка Украины

"Забили трижды, но могли еще". Защитник Руха - о победе над Николаевом

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Денис Слюсар прокомментировал победу над "Николаевом" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

"Очень приятно дебютировать в основной команде, сегодня была большая победа. Считаю, что сегодня все молодые игроки себя хорошо проявили. Мы победили благодаря организации, желанию и характеру. Забили трижды, но могли забивать еще.

Поздравляю всех с победой! Было волнение перед дебютом, но уже на поле почувствовал уверенность", - сказал Слюсарь.

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В статье: МФК Николаев Рух (Львов) Денис Слюсар
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Источник:
ФК Рух

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