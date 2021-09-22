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"Забили трижды, но могли еще". Защитник Руха - о победе над Николаевом
Денис Слюсар доволен результатом в матче Кубка Украины
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Денис Слюсар прокомментировал победу над "Николаевом" (3:0) в матче 1/16 финала Кубка Украины.
"Очень приятно дебютировать в основной команде, сегодня была большая победа. Считаю, что сегодня все молодые игроки себя хорошо проявили. Мы победили благодаря организации, желанию и характеру. Забили трижды, но могли забивать еще.
Поздравляю всех с победой! Было волнение перед дебютом, но уже на поле почувствовал уверенность", - сказал Слюсарь.
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Источник:ФК Рух
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