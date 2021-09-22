Волынь - Мариуполь. Анонс и прогноз на матч Кубка Украины

Встреча клубов-сверстников - "крестоносцев" и "азовцев". Оба были основаны в 1960 году. Пожалуй этот факт больше всего объединяет команды. Почти сверстниками являются тренеры обеих команд Альберт Шахов (45 лет) и Остап Маркевич (43 года). Первый, между прочим, за неделю с лишним будет праздновать День рождения.

А еще у "Волыни" есть игрок Иван Цюпа, который много времени провел и был воспитанником "Мариуполя" (тогда - "Ильичевца").

Волыняне является середняками Первой лиги, мариупольцы - аутсайдеры УПЛ. Обе команды очень молодые и их тренеры едва ли не каждую неделю об этом говорят. А теперь есть возможность увидеть, чья молодежь будет лучше?

Волынь (Луцк) - Мариуполь

Кубок Украины, 1/16

22.09.2021, 17:00

Город Луцк, стадион Авангард

Главный арбитр - Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты - Виктор Нижник (Винница), Дмитрий Запороженко (Запорожье)

За текстовой онлайн-трансляцией следите на UA-Футбол

История противостояний

Соперники давно знакомы между собой, еще со времен СССР, начал независимой Украины, когда еще была высшая лига, а не УПЛ.

Всего было 59 поединков, из них в 26 победил "в Волыни", 10 ничьих и 23 победы "Мариуполя". Разница мячей - 83-74 в пользу "Волыни"

Волынь

Команда Альберта Шахова, самая молодая в Первой лиге, подошла к кубковому противостоянию с очень спокойными и уверенными позициями чемпионате. 7 позиция - как раз посередине с претензией на погоню за лидерами, в предыдущем матче прогнозируемо обыграла "ВПК-Агро" 1:0.

В Кубке "Волынь" провела уже 2 матча: лишь в серии пенальти 5:3 прошла винницкую "Ниву" из Второй лиги (основное время - 1:1) и получила феерическую победу над львовскими Карпатами 3:2. Оба матча проводила на выезде, этот станет первым домашним.

Альберт Шахов вводит в среднюю линию новых игроков, понемногу экспериментирует с составом. Именно в прошлом кубковом матче молодежь "Волыни" и принесла победу над "Карпатами", где играют ветераны крестоносцев.

Мариуполь

Подопечные Остапа Маркевича стартуют в Кубке. В чемпионате же очень много пропускают, на пару с "Черноморцем" - больше всех в Первой лиге. Свидетельством является последний матч с "Шахтером" - 0:5. Азовцев часто называют фарм-клубом дончан из-за большого количества арендованных игроков. Но как-то уж слишком жестоко "горняки" обошлись с командой Маркевича. Как раз до того "Мариуполь" получил первую в чемпионате победу 3:1 над "Колосом". А поскольку вся основа, арендованные у "Шахтера", отдыхала в предыдущем туре, то футболисты "Мариуполя" очень свежими подойдут к кубковому противостоянию.

Прогноз на матч Волынь - Мариуполь

Обе команды не блещут результативностью. Поэтому не стоит от этой игры ждать массы голов. Волынь будет иметь преимущество своего поля и болельщиков за спинами. Зато Мариуполь с одной стороны опыт УПЛ, а с другой команда еще и имела больше времени на отдых.