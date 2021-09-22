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Кулаков: Настраиваемся на тяжелый, но очень интересный матч с Волынью
Поединок Кубка Украины состоится сегодня, 22 сентября
Фото: ФК Мариуполь
Нападающий "Мариуполя" Андрей Кулаков поделился ожиданиями от матча против "Волыни" в рамках 1/6 финала Кубка Украины.
- Настроение позитивное. Кубковые матчи всегда интересны, так как победитель определяется по итогам одной игры. Мы настраиваемся на тяжелый, но очень интересный поединок.
- Насколько мотивирует команду победа над "Колосом", благодаря которой "Мариуполь" прервал безвыигрышную серию?
- Для нас это была очень важная победа. Мы ее очень долго ждали. Отдали много сил и эмоций. Думаю, эта победа нам поможет, и мы продолжим успешно выступать.
- Тренеры как-то готовили "Мариуполь" к этой игре, к команде из Первой лиги?
- Подготовка была обычной – как к матчу Премьер-лиги. "Волынь" - хорошая команда, которая играет в неплохой футбол.
- Руководство поставило команде задачу в Кубке?
- Пройти как можно дальше. Сейчас наша задача – победить и выйти в следующий раунд. А дальше будет видно", - сказал Кулаков.
Напомним, что матч "Волынь" - "Мариуполь" состоится сегодня, 22 сентября в Луцке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.
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