Кулаков: Настраиваемся на тяжелый, но очень интересный матч с Волынью

Нападающий "Мариуполя" Андрей Кулаков поделился ожиданиями от матча против "Волыни" в рамках 1/6 финала Кубка Украины.

- Настроение позитивное. Кубковые матчи всегда интересны, так как победитель определяется по итогам одной игры. Мы настраиваемся на тяжелый, но очень интересный поединок.

- Насколько мотивирует команду победа над "Колосом", благодаря которой "Мариуполь" прервал безвыигрышную серию?

- Для нас это была очень важная победа. Мы ее очень долго ждали. Отдали много сил и эмоций. Думаю, эта победа нам поможет, и мы продолжим успешно выступать.

- Тренеры как-то готовили "Мариуполь" к этой игре, к команде из Первой лиги?

- Подготовка была обычной – как к матчу Премьер-лиги. "Волынь" - хорошая команда, которая играет в неплохой футбол.

- Руководство поставило команде задачу в Кубке?

- Пройти как можно дальше. Сейчас наша задача – победить и выйти в следующий раунд. А дальше будет видно", - сказал Кулаков.

Напомним, что матч "Волынь" - "Мариуполь" состоится сегодня, 22 сентября в Луцке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.