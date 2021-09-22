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Кулаков: Настраиваемся на тяжелый, но очень интересный матч с Волынью

Кубок Украины
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Поединок Кубка Украины состоится сегодня, 22 сентября

Кулаков: Настраиваемся на тяжелый, но очень интересный матч с Волынью

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Нападающий "Мариуполя" Андрей Кулаков поделился ожиданиями от матча против "Волыни" в рамках 1/6 финала Кубка Украины.

- Настроение позитивное. Кубковые матчи всегда интересны, так как победитель определяется по итогам одной игры. Мы настраиваемся на тяжелый, но очень интересный поединок.

- Насколько мотивирует команду победа над "Колосом", благодаря которой "Мариуполь" прервал безвыигрышную серию?

- Для нас это была очень важная победа. Мы ее очень долго ждали. Отдали много сил и эмоций. Думаю, эта победа нам поможет, и мы продолжим успешно выступать.

- Тренеры как-то готовили "Мариуполь" к этой игре, к команде из Первой лиги?

- Подготовка была обычной – как к матчу Премьер-лиги. "Волынь" - хорошая команда, которая играет в неплохой футбол.

- Руководство поставило команде задачу в Кубке?

- Пройти как можно дальше. Сейчас наша задача – победить и выйти в следующий раунд. А дальше будет видно", - сказал Кулаков.

Напомним, что матч "Волынь" - "Мариуполь" состоится сегодня, 22 сентября в Луцке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.

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В статье: ФК Мариуполь Волынь (Луцк) Андрей Кулаков
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (0)
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dabo70
22.09.2021 в 10:10
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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