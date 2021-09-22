Кучер: Металлист с достоинством прошел испытание командой УПЛ

Главный тренер "Металлиста" Александр Кучер прокомментировал победу своей команды над "Десной" (2:1) в рамках 1/16 финала Кубка Украины.

- Мы довольны победой. Играли с хорошим соперником, командой, которая сейчас занимает ведущие роли в украинском футболе, борется всегда за призовые еврокубковые места, поэтому играть было непросто. Да, ребята настраивались, вернее их даже не надо было сильно настраивать - для них это хороший мотиватор и раздражитель.

В первом тайме мы сыграли где-то плохо, было много волнения и переживания, немало брака в простых ситуациях. Теряли мяч, допускали неоправданные ошибки, из-за этого у наших ворот возникали проблемы, а команда соперника создавала моменты. В перерыве поговорили, успокоили ребят, и все поменялось. Во втором тайме мы заиграли, забили два хороших мяча, поэтому ребята молодцы. Отдельно также хочу поблагодарить болельщиков, они тоже большие молодцы. Поддерживают, болеют, еще раз большое им спасибо.

- Лично для вас этот матч - кубковая игра на вылет или экзамен командой Премьер-лиги?

- Эти вещи взаимосвязаны. Мы идем от матча к матчу, нам неважно, кто против нас играет, всегда настраиваем команду только на победу. Конечно, учитывая то, что мы еще никогда не играли с командой Премьер-лиги - это для нас тоже было испытанием. Ребята также это понимали и готовились соответствующе. Я думаю, мы прошли это испытание с достоинством.

- Пенальти отрабатывали?

- Нет, мы не рассчитывали на них.

- Принципиально?

- Конечно.

- Сегодня за "Металлист" дебютировал английский новичок Кадим Харрис, который сразу же отметился голом. Как вы оцените его игру, а также вливание в и команду?

- Он хорошо вошел, забил. Для Кадима это прежде всего будет эмоциональной подъем. Но есть принципы взаимодействия в нашей команде, ему все равно еще надо привыкать к коллективу, притираться. Я думаю, все будет нормально, ибо он хороший открытый парень, к тому же общительный. По моему мнению, проблем не возникнет.

- Для вас сегодняшняя победа - самая памятная в тренерской карьере?

- Главное, чтобы она была не последней! (Улыбается.)

- Сегодня второй тайм в исполнении "Металлиста" был намного лучше первого. Значит ли это, что команда поняла, как играет "Десна", и привыкла к такой команде?

- Думаю, тут дело не в привыкании. Просто ребята много нервничали, переживали, и из-за этого в первом тайме было много ошибок в простых ситуациях, таких как приемы мяча, передачи. Поэтому мы теряли много мячей. В перерыве мы успокоили ребят, переговорили, сделали две замены. После этого игра пошла уже по нашему плану.

- Сегодня команда победила, а следующий матч не менее важный, против "Кривбасса". Какая ситуация у нас в лазарете? Усилит ли кто-то команду к следующей игре?

- Я думаю, что да, еще кто-то нам поможет. Завтра будем тщательно общаться, разговаривать и понимать.

- На следующем этапе Кубка Украины будут уже и "Шахтер", и "Динамо". Думаете ли о возможном сопернике?

- Сейчас я думаю только о "Кривбассе", - сказал Кучер.