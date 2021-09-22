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Рябоконь: От этого арбитра я никогда ничего хорошего не ждал

Кубок Украины
(4 голосов)

Рябоконь подвел итоги матча с "Металлистом"

Рябоконь: От этого арбитра я никогда ничего хорошего не ждал

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал вылет команды из Кубка Украины. В 1/16 финала черниговцы проиграли в Харькове "Металлисту" со счетом 1:2.

- Была кубковая игра, соперник оказался настойчивее и вполне заслуженно прошел в следующий раунд.

- Получилось так, что во втором тайме вы выпустили основных футболистов, и после этого команда пропустила два мяча. Не видите в этом какого-то парадокса? Эти футболисты были менее мотивированы или просто не вошли в игру?

- Проигрывали единоборства. У соперника замены оказались намного продуктивнее, у "Металлиста" обострилась игра, особенно в атаке. Танчик здесь просто разорвал правый фланг.

- Тогда вопрос к Картушову?

- Ну, Картушов где-то ему (Танчику. - прим.) помогал, в том числе.

- Как вам первый англичанин в истории украинского футбола Кадим Харрис, который сравнял счет?

- Он забил, значит, наверное, уже оправдывает свое появление.

- Признайтесь честно, пенальти и красную карточку сегодня ждали?

- Мог поставить в ворота "Металлиста", я считаю. За игру рукой.

- При счете 0:1?

Да. От этого арбитра я никогда ничего хорошего не ждал. Это единственный, наверное, такой судья в Украине, от которого постоянно ждешь какого-то непонятного отношения, особенно после нашей последней игры прошлого сезона с "Мариуполем". Тогда он показал нам на ровном месте две красные карточки, поэтому данному арбитру я абсолютно не доверяю и ничего хорошего от него не ожидал.

Но это никак не касается "Металлиста". "Металлист", еще раз подчеркну, во втором тайме смотрелся очень хорошо и заслуженно победил", - подытожил Рябоконь.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
22.09.2021 в 12:21
надо было просить о замене судьи --вот и всё
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Русланбай (Рівне)
22.09.2021 в 11:58
Ну ви на нього подивіться.... сам просрав матч недолугими замінами. І ще йому хтось винуватий.
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Болельщик39 (Харьков)
22.09.2021 в 11:47
Редакция и так и эдак пытается очернить каждую игру "Металлиста". Может, оставите команду в покое? Болельщики сами разберутся, где матч прошёл гладко, а где подозрительно.
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