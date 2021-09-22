Герой футбольного дня. Владимир Танчик

Ничего особенного не случилось – в Кубке представители Первой / Второй лиги не так уж и редко проходят представителей УПЛ. Более того, новейшая история переполнена случаями, когда маленькие клубы из низших дивизионов доходили до решающих стадий кубкового турнира ("Николаев", "Минай", "Ингулец", "Агробизнес" и т.д.). Ажиотаж обусловлен именем и брендом "Металлиста" – слишком известна эта команда.

Слишком много шума вокруг ее возвращения в профессионалы. Но также много надежд и ожиданий у тех, кто в лице "Металлиста" видит возможность для повышения среднего уровня УПЛ. Говорят даже о том, что только с возвращением этой команды в еврокубки Украина наконец-то остановит свое падение в Таблице коэффициентов УЕФА.

"Металлист" вчера сыграл действительно здорово. Можно говорить об ошибках Рябоконя с заменами, о физической усталости "Десны" и так далее. Но факт остается фактом: против третьей команды УПЛ "Металлист" сумел показать быстрый, качественный и результативный футбол. Победа справедлива.

Фото - ФК Металлист, автор неизвестен

А самое интересное, что двигателем "Металлиста" в этом матче были не легионеры (которых здесь хватает), а украинец Владимир Танчик. Он в первом тайме справился с контратакой "три в одного" от "Десны", он постоянно обострял у чужих ворот. Емко роль Танчика на поле описал тренер "Десны" Александр Рябоконь: "Здорово они раскрывали наш левый фланг. Танчик поиздевался там, надо сказать откровенно".

"Металлист" реально понравился. Нет сомнений, что уже летом эта команда будет в Премьер - лиге и ей даже сегодняшнего уровня хватит для борьбы за место в топ-5. Да, Ярославский и Красников умеют находить недорогих, но качественных легионеров. Однако в сегодняшнем составе команды есть место и для украинцев, которые способны делать погоду. Владимир Танчик – один из них.

Послесловие. Ну и для тех, кто грезит "Металлистом" в еврокубках уже на следующий сезон. Даже если харьковчане выиграют текущий розыгрыш Кубка Украины, на международной арене не сыграют. Ближайшее доступное время - это сезон 2023/24, когда "Металлисту" исполнится полноценных три года.