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Маркевич перед матчем с Волынью: Настроение в команде хорошее, боевое

Кубок Украины
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Команды встретятся уже сегодня, 22 сентября

Маркевич перед матчем с Волынью: Настроение в команде хорошее, боевое

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал об обстановке в команде накануне игры с "Волынью" в 1/16 финала Кубка Украины.

- Чувствую, что настроение в команде хорошее, боевое. Это неудивительно, потому что команда после победы наконец почувствовала уверенность, ребята поняли, что могут показывать неплохой футбол и проявлять бойцовские качества. Это всегда вдохновляет и придает импульс.

- Перед кубковой игрой у многих ключевых игроков была возможность отдохнуть. Насколько важна для команды эта свежесть?

- Физическая свежесть она важна, но главный фактор психологический. Нужна ясность сознания тогда мозг работает правильно и способен на принятие правильных решений.

- Много было дебютантов в последнем матче с "Шахтером". Есть ли какой-то шанс увидеть этих ребят на кубковой игре?

- Это очень молодые ребята, которые только начинают свой путь и им нужно время, чтобы участвовать во взрослом футболе. Поэтому пока мы ждем их прогресс.

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- Есть ли у Мариуполя какие-то конкретные задачи на Кубок Украины?

- Задача у нас одна - выигрывать в каждой игре. Это спортивная цель - стремление к максимуму", - сказал Маркевич.

Напомним, что матч "Волынь" - "Мариуполь" состоится сегодня, 22 сентября в Луцке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.

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В статье: ФК Мариуполь Волынь (Луцк) Остап Маркевич
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Источник:
ФК Мариуполь

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