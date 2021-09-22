Гол 17-летнего и неожиданная интрига. Днепр-1 проходит ВПК-Агро

Сравнение - процесс, во время которого происходит сопоставление того или иного свойства объекта. Кубковый матч между "ВПК-Агро" и "Днепром-1" подарил нам отличную возможность заняться сравнением в футбольном мире. Почему? Ровно год назад, в рамках 1/8 финала кубка, представители одной области уже встречались в очном матче. Сегодня мы могли понять, выросли ли эти команды за прошедшее время, остались на месте или понизили свой уровень.

В анонсе к игре мы поставили левую почку на то, что Игорь Йовичевич применит широкую ротацию, дав шанс многим резервистам. Хорватский тренер так и поступил, сохранив автору орган и дав нуждающимся время в официальной игре. Следить нужно было за всеми, но прежде всего наше внимание было поглощено Нелсьном Монте и Назарием Русиным. Первого не так давно нашли в Португалии и, при удачной игре в рамках кубка, он вполне мог рассчитывать на место основного в центре обороны (правда вышел он сегодня слева). У Назария в очередной аренде дела идут непросто. Большую часть времени он сидит за спиной у Довбика, получая мизерные шансы, которые не особо позволяют прогрессировать. Правда сегодня забить он смог, прицельно пробив с острого угла после передачи Пихаленка. Этот удар стал единственным точным за первые 45 минут.

Хотя моментов у "Днепра-1" хватало. Особенно в самом начале матча. Сначала на протяжении трех секунд Логинов и Билл обстреляли каркас ворот, после этого несколько сейвов совершил Махновский. Начало казаться, что разгрома не избежать, но "ВПК-Агро", зарядившись поддержкой своих трибун, выровнял игру. Особых бонусов из этого они выжать не смогли, но это помогло им выжить и держать ворота на замке до 37-й минуты. А дальше Пихаленок, Русин... Ну вы сами знаете. Нельзя не сказать, что еще в первом тайме Йовичевич был вынужден провести две замены, убрав Когута и Логинова. Обидно терять футболистов в матчах кубка. Особенно, учитывая приближающуюся встречу с "Зарей".

Минимальное преимущество не могло гарантировать днепрянами спокойной жизни, а потому нужно было забивать второй. Как минимум для успокоения. Справились с этой задачей игроки Йовичевича достаточно быстро - Билл промчался по левому флангу, отдал на Ярмолюка, тот обогнул одно препятствие в виде защитника "ВПК", а после этого, не без рикошета, забил первый гол в карьере. Игрок, на секундочку, 2004-го года рождения. А чем вы занимались в 17 лет?

Темп в игре начал падать, как температура воздуха в сентябре, и одинокие моменты особо не могли поднять никому настроение. Казалось, что команду Йовичевича уже ничего не сможет вывести из себя, пока один выпад соперника не превратился в забитый гол - Сухарь подработал мяч под левую ногу и нанес удар с дальней дистанции. Не без рикошета от Ярмолюка (ирония) сфера оказалась за линией ворот - 1:2. Небольшие нотки интриги появились в воздухе, которые заставили коуча гостей выпускать лидеров - Довбика и Джурасека. Правда их помощь не пригодилась, голов больше не было.

"Днепр-1" не без лишних нервов довел матч до итоговой победы, доказав, что с андердогами играть они умеют. Пусть и временами возникают небольшие проблемы, как это было с голом "ВПК". Возможно, преимущество "Днепра-1" не столь явное, как было год назад (тогда игра закончилась 5:0), но большую часть встречи "СК" уверенно контролировали происходящее. Команда Йовичевича отправляется в 1/8 финала и теперь может думать о "Заре", встреча с которой уже на выходных. Все понимают, что там будет в разы сложнее.

Кубок Украины, 1/16 финала

22 сентября, Днепр, стадион "Метеор"

ВПК-Агро - СК Днепр-1 1:2

Голы: Тимофей Сухарь 77 - Назарий Русин 37, Егор Ярмолюк 50

ВПК-Агро: Константин Махновский, Евгений Шевченко, Даниэль Жунио де Жезус Насименто, Иван Будняк, Лука Коберидзе (Сергей Наполов 55), Павел Пашаев, Тимофей Сухарь, Сергей Палюх, Висенте де Паула, Артём Дудик (Даниил Колесник 74), Дмитрий Зозуля

СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Нелсон Монте, Арсений Батагов, Игорь Когут (Егор Ярмолюк 30), Никита Кравченко, Сергей Логинов (Александр Сваток 30), Франциско Ди Франко, Валерий Лучкевич, Назарий Русин (Артем Довбик 80), Александр Пихаленок, Билл (Невен Джурасек 80)

Предупреждения: Лука Коберидзе 28, Павел Пашаев 41, Висенте де Паула 45 - Валерий Лучкевич 35, Егор Ярмолюк 52, Билл 76