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Фееричная серия пенальти и героические крестоносцы в меньшинстве. Волынь - Мариуполь 0:0, пенальти - 5:6
"Крестоносцы" выстояли почти весь матч вдесятером, но упали в серии пенальти
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Кубок Украины, 1/16
22.09.2021, 17:00
Город Луцк, стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Виталий Романов (Днепр)
Волынь (Луцк) - Мариуполь 0:0
Серия пенальти: 5:6
Волынь: Квасов (-), Кучеренко (+), Войтиховский (+), Климец (+), Хагназари (-), Сасовский (+), Кристин (-), Чернов (+), Рябов (-)
Мариуполь: Холод (+), Удод (-) , Мампасси (+), Мишнев (+), Вьюнник (-), Шостак (+), Микитишин (-), Хромей (+)
Удаление: Иван Цюпа (21 - "Волынь")
Предупреждения: Александр Чепелюк (54), Сиаваш Хагназари (63) - Денис Свитюха (90+2)
Волынь: 71 Арсений Коркодым, 61 Александр Чернов, 6 Максим Войтиховский (К), 45 Максим Сасовский, 93 Иван Цюпа, 16 Артур Рябов, 8 Александр Чепелюк (23 Александр Кучеренко, 57), 34 Александр Климец, 98 Андрей Ляшенко (77 Ярослав Квасов), 88 Сиаваш Хагназари, 17 Богдан Кобзар (5 Станислав Кристин, 78)
Фото: 1 Владимир Крынский, 9 Назарий Богомаз, 4 Владислав Мороз, 10 Валерий Сад, 19 Денис Теслюк
Главный тренер - Альберт Шахов
Мариуполь: 12 Никита Турбаевский, 95 Петр Стасюк, 86 Михаил Удод, 35 Марк Мампасси, 97 Артем Холод, 6 Максим Чех (19 Михаил Хромей, 46), 9 Дмитрий Мишнев (К), 8 Олег Очеретько (33 Денис Шостак, 89) 7 Дмитрий Топалов (20 Артур Микитишин, 59), 11 Алексей Кащук (71 Денис Свитюха, 51), 77 Андрей Кулаков (21 Богдан Вьюнник, 46)
Фото: 31 Олег Кудрик, 99 Кирилл Меличенко, 3 Станислав Микицей, 91 Никита Петерман
Главный тренер - Остап Маркевич
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