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Фееричная серия пенальти и героические крестоносцы в меньшинстве. Волынь - Мариуполь 0:0, пенальти - 5:6

Кубок Украины
Обновлено
(1 голосов)

"Крестоносцы" выстояли почти весь матч вдесятером, но упали в серии пенальти

Фееричная серия пенальти и героические крестоносцы в меньшинстве. Волынь - Мариуполь 0:0, пенальти - 5:6

Скріншот із трансляції ТК Футбол

Тарас Вархоляк Автор UA-Футбол
Новина українською

Ожидайте отчета о матче за несколько минут

Кубок Украины, 1/16

22.09.2021, 17:00

Город Луцк, стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Виталий Романов (Днепр)

Волынь (Луцк) - Мариуполь 0:0

Серия пенальти: 5:6

Волынь: Квасов (-), Кучеренко (+), Войтиховский (+), Климец (+), Хагназари (-), Сасовский (+), Кристин (-), Чернов (+), Рябов (-)

Мариуполь: Холод (+), Удод (-) , Мампасси (+), Мишнев (+), Вьюнник (-), Шостак (+), Микитишин (-), Хромей (+)

Удаление: Иван Цюпа (21 - "Волынь")

Предупреждения: Александр Чепелюк (54), Сиаваш Хагназари (63) - Денис Свитюха (90+2)

Волынь: 71 Арсений Коркодым, 61 Александр Чернов, 6 Максим Войтиховский (К), 45 Максим Сасовский, 93 Иван Цюпа, 16 Артур Рябов, 8 Александр Чепелюк (23 Александр Кучеренко, 57), 34 Александр Климец, 98 Андрей Ляшенко (77 Ярослав Квасов), 88 Сиаваш Хагназари, 17 Богдан Кобзар (5 Станислав Кристин, 78)

Фото: 1 Владимир Крынский, 9 Назарий Богомаз, 4 Владислав Мороз, 10 Валерий Сад, 19 Денис Теслюк

Главный тренер - Альберт Шахов

Мариуполь: 12 Никита Турбаевский, 95 Петр Стасюк, 86 Михаил Удод, 35 Марк Мампасси, 97 Артем Холод, 6 Максим Чех (19 Михаил Хромей, 46), 9 Дмитрий Мишнев (К), 8 Олег Очеретько (33 Денис Шостак, 89) 7 Дмитрий Топалов (20 Артур Микитишин, 59), 11 Алексей Кащук (71 Денис Свитюха, 51), 77 Андрей Кулаков (21 Богдан Вьюнник, 46)

Фото: 31 Олег Кудрик, 99 Кирилл Меличенко, 3 Станислав Микицей, 91 Никита Петерман

Главный тренер - Остап Маркевич

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В статье: ФК Мариуполь Волынь (Луцк)
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Комментарии (5)
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Krivbass6 (Кривой Рог)
22.09.2021 в 20:20
Круто ЛУЦК, от полукротов до сих пор воняет
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0
-1
ruobosru (воркута)
22.09.2021 в 20:12
волыняки вдесятером считай весь матч - молодцы.жаль в УПЛ не светит похоже...
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 19:57
Может и действительно Маркевич слабоват?
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+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 19:57
Ох и намаялся Марик....
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+1
0
аалекс ( Крым)
22.09.2021 в 19:54
Ох и пенальтитсты... Я считал, что Бабич слабый тренер, но Маркевич младший - это что-то с чем-то. Мариуполь с победой.
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-1


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