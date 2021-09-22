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Верес вырвал минимальную победу в очень тяжелом матче с Оболонью

Кубок Украины
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(1 голосов)

Ключевым моментом стал пенальти

Верес вырвал минимальную победу в очень тяжелом матче с Оболонью

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Подавляющее большинство болельщиков считала перед матчем фаворитом именно "Верес", однако в ходе поединка все оказалось гораздо труднее для команды из Ровно. Подопечные Вирта во многих моментах уступили сопернику, и кто знает, как закончилась бы встреча, если бы не пенальти на последних минутах?

Первые 10-15 минут были за гостями поединка. "Верес" активно прессинговал и шёл в атаку всеми силами. Сразу можно было предположить, что комнады не хватит на весь матч, и даже на первый тайм, если играть в таком темпе. Уже ближе к 20-й минуте инициатива перешла к "Оболони". Форвард Щебетун играл очень высоко, а Мурза и Мате нагружали его мячами. "Верес" при этом не отходил от тактики с высоко расположенной линией обороны. Поэтому Махневу и Солдату раз за разом приходилось бежать назад и блокировать Щебетуна.

Уже на 29-й минуте возник первый серьезный момент в "Оболони". Кичак обрезался, а соперник подхватил мяч и пробил сначала из центра, а затем с правого фланга. В обеих случаях вратарь отбил перед собой. В эти минуты Юрий Вирт понял, что нужно садиться в оборону, даже несмотря на статус фаворита в матче, и изменил тактическую схему на более защитную.

В конце первого тайма произошло довольно глупое нарушения со стороны Гечева, который уже имел желтую карточку. Вингер решил пообщаться с арбитром после неназначенного штрафного, и получил вторую желтую. Игрок отправился в подтрибунное помещение, но Юрий Вирт продолжил общение с судьей. Результат - красная карточка еще и для тренера.

Вторая половина встречи началась довольно скучно. "Верес" постоянно играл в пас на своей половине поля, а "Оболонь" очень вяло прессинговала. Киевляне получили единственный момент для гола после штрафного на 68-й минуте: Мате сильно пробил с 25 метров, но Кичак вытащил из правого нижнего угла.

На 81-й минуте форвард "Вереса" Шестаков прорвался в штрафную, а защитник киевлян жестко сбил игрока. Арбитр назначил пенальти, и сам Шестаков его реализовал. Вратарь отбил удар с точки, однако нападающий добил в левый верхний угол ворот. Таким образом счет стал 1:0.

В оставшиеся минуты "Оболонь" уже не смогла создать ничего острого. Таким образом, подопечные Вирта в меньшинстве выиграли поединок и вышли в 1/8 финала Кубка Украины.

Кубок Украины 2021/22, 1/16 финала

Оболонь - Верес 0:1

Гол: Шестаков (82, пен)

Оболонь: Федоровский, Осман, Бородай, Мате, Майданевич, Лобов, Мурза, Мединский, Черний, Матяж, Щебетун.

Верес: Кичак, Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Петьков, Полулях, Тимофеенко, Дахновский, Панасенко, Гечев.

Предупреждения: Гечев 33, Матяж 41, Гечев 45, Майданевич 56, Батальский 86.

Красные карточки: Гечев 45, Вирт 45+1.

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В статье: Кубок Украины Оболонь (Киев) Верес (Ровно)
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Комментарии (7)
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Динамiт (Василькiв)
22.09.2021 в 21:52
Коли ж перейменують ворсклу в її історичне імя ! Всі з нетерпінням ждуть цього !
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0
-2
terber (ternopil)
22.09.2021 в 22:03
перша назва 1955/65 фк Колгоспник ,цілком згідний з вами,щеб Зорю переіменували))
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0
0
старий фан (Рівне)
22.09.2021 в 21:42
Запас ще раз довів, що вони - запас - не більше.
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+1
-1
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Динамiт (Василькiв)
22.09.2021 в 20:59
Браво ВЕРЕС ! Згвалтували згвалтованих !!!! Честь Вам та Хвала !!! Ви мої Герої !!!!
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+2
-4
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
22.09.2021 в 21:05
Честь и халва!
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+1
-3
Djon (Киев)
22.09.2021 в 20:58
незаслужена перемога. відскочила вересня, це ж надо мати таке везіння, усю гру Оболонь ії возила, а забити не змогла, а тут не обов'язковий пеналь і все. бажаю вересне у кубку потрапити на Шахтар або Динамо, щоб їх 5-0 під газон зарили
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0
-6
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Динамiт (Василькiв)
22.09.2021 в 22:10
як могла згвалтована щалава оболонь когось "возити" ???!!!
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0
0


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