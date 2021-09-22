Верес вырвал минимальную победу в очень тяжелом матче с Оболонью

Подавляющее большинство болельщиков считала перед матчем фаворитом именно "Верес", однако в ходе поединка все оказалось гораздо труднее для команды из Ровно. Подопечные Вирта во многих моментах уступили сопернику, и кто знает, как закончилась бы встреча, если бы не пенальти на последних минутах?

Первые 10-15 минут были за гостями поединка. "Верес" активно прессинговал и шёл в атаку всеми силами. Сразу можно было предположить, что комнады не хватит на весь матч, и даже на первый тайм, если играть в таком темпе. Уже ближе к 20-й минуте инициатива перешла к "Оболони". Форвард Щебетун играл очень высоко, а Мурза и Мате нагружали его мячами. "Верес" при этом не отходил от тактики с высоко расположенной линией обороны. Поэтому Махневу и Солдату раз за разом приходилось бежать назад и блокировать Щебетуна.

Уже на 29-й минуте возник первый серьезный момент в "Оболони". Кичак обрезался, а соперник подхватил мяч и пробил сначала из центра, а затем с правого фланга. В обеих случаях вратарь отбил перед собой. В эти минуты Юрий Вирт понял, что нужно садиться в оборону, даже несмотря на статус фаворита в матче, и изменил тактическую схему на более защитную.

В конце первого тайма произошло довольно глупое нарушения со стороны Гечева, который уже имел желтую карточку. Вингер решил пообщаться с арбитром после неназначенного штрафного, и получил вторую желтую. Игрок отправился в подтрибунное помещение, но Юрий Вирт продолжил общение с судьей. Результат - красная карточка еще и для тренера.

Вторая половина встречи началась довольно скучно. "Верес" постоянно играл в пас на своей половине поля, а "Оболонь" очень вяло прессинговала. Киевляне получили единственный момент для гола после штрафного на 68-й минуте: Мате сильно пробил с 25 метров, но Кичак вытащил из правого нижнего угла.

На 81-й минуте форвард "Вереса" Шестаков прорвался в штрафную, а защитник киевлян жестко сбил игрока. Арбитр назначил пенальти, и сам Шестаков его реализовал. Вратарь отбил удар с точки, однако нападающий добил в левый верхний угол ворот. Таким образом счет стал 1:0.

В оставшиеся минуты "Оболонь" уже не смогла создать ничего острого. Таким образом, подопечные Вирта в меньшинстве выиграли поединок и вышли в 1/8 финала Кубка Украины.

Кубок Украины 2021/22, 1/16 финала

Оболонь - Верес 0:1

Гол: Шестаков (82, пен)

Оболонь: Федоровский, Осман, Бородай, Мате, Майданевич, Лобов, Мурза, Мединский, Черний, Матяж, Щебетун.

Верес: Кичак, Солдат, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Петьков, Полулях, Тимофеенко, Дахновский, Панасенко, Гечев.

Предупреждения: Гечев 33, Матяж 41, Гечев 45, Майданевич 56, Батальский 86.

Красные карточки: Гечев 45, Вирт 45+1.