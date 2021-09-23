Вирт: Хорошо, что забили гол Оболони и довели игру до логического завершения

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу своей команды над "Оболонью" (1:0) в 1/16 финала Кубка Украины.

"Главное в Кубке - результат. Мы идем дальше. Сегодня была действительно кубковая игра: с удалением и пенальти. С большим количеством борьбы. Самое главное, что мы эту борьбу не проиграли, хотя больше тайма провели вдесятером. Футболисты очень грамотно сыграли. После перерыва у "Оболони" не было стопроцентных моментов.

Мы знали, что "Оболонь" пойдет большими силами вперед, готовились к игре на контратаках. Это и привело к одиннадцатиметровому. Хорошо, что забили и довели игру до логического завершения.

Сейчас в раздевалке хорошее настроение. Есть победа. Двигаемся дальше. Нам нет разницы, с кем играть дальше. Но хотелось бы пройти как можно дальше в Кубке", - сказал Вирт.