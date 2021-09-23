Хавбек Металлиста 1925 Антон Савин: Настроение в команде не очень, победа должна зарядить нас

В 1/16 Кубка Украины в Дунаевцах Хмельницкой области представитель высшего дивизиона украинского футбола сыграет против местной команды "Эпицентр", выступающей во Второй лиге.

"Металлист 1925" уже давно не одерживал побед в чемпионате, поэтому для эмоционального подъёма и поднятия настроения харьковчанам очень нужна победа, а дунаевецкая команда набрала неплохой ход в Кубке и уже обыграла на пути к 1/16-1 двух представителей Первой лиги ("Подолье" и "Ниву").

Полузащитник харьковской команды Антон Савин любезно ответил на вопросы корреспондента сайта UA-Футбол накануне кубковой игры.

- Антон, какое настроение в команде перед кубковой игрой?

- Настроение в команде не очень. Мы уже пять матчей подряд в чемпионате Украины не можем выиграть, набрали всего одно очко в этих пяти матчах. Команда настраивается на эту игру, нам необходимо вернуть уверенность в своих силах, победа должна зарядит нас позитивом перед предстоящими матчами в чемпионате.

- В предыдущие годы "Металлист 1925", как правило, покидал кубковый турнир на ранних этапах розыгрыша? Какая задача стоит перед командой в Кубке Украине?

– Мы будем стараться пройти в Кубке как можно дальше. Турнир кубковый всегда проходит интересно и насыщен сенсациями. Приложим все силы для победы в четверг и в дальнейших играх.

- "Эпицентр" представляет Вторую лигу. Не будет ли недооценки соперника? Что вообще знаете о сопернике?

– Никакой недооценки не будет. Команды из Второй лиги в Кубке Украины бьются, на игры выходят хорошо мотивированными, особенно когда играют против команд выше рангом.

- Какую команду видите фаворитом в этом розыгрыше Кубка Украины?

- В Кубке своя специфика, для прохода в следующий раунд достаточно победы в одном отдельно взятом матче. Возможны сенсации, но я считаю, что лидирующее в чемпионате киевское "Динамо" будет фаворитом и в розыгрыше национального кубка.

- Смотрели ли кубковый матч "Металлиста" против "Десны"?

– Да, смотрели. Ведь нам играть с "Десной" после матча в Дунаевцах. Изучали будущего соперника.

- Какие впечатления от игры "Десны"?

- "Десна" понравилась. В первом тайме им игра удавалась, они повели в счете, во втором тайме, похоже, немного подсели, и как следствие пропустили два гола. Хотя во второй половине встречи "Десна" несколько раз неплохо убегала в контратаки.

- Харьковский "Металлист" прошёл уже в следующий этап кубка. Если ваша команда тоже пройдёт дальше, есть ли желание встретиться с земляками в Кубке Украины?

– Да, хотелось бы сыграть против "Металлиста". Я знаю, как все болельщики ждут этого матча. Уверен, матч будет интересным, захватывающим, и вызовет большой интерес не только в Харькове, но и во всей Украине.

Напомним, матч "Эпицент" - "Металлист 1925" начнется в 13:00. За ходом поединка следите в матч-центр UA-Футбол >>.