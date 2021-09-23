Выход основы спас ситуацию. Металлист 1925 с трудом проходит Эпицентр

Был холодный сентябрьский день и все часы пробили 13. Именно в это время прозвучал стартовый свисток в кубковой игре, проходившей в Дунаевцах. Местный "Эпицентр" на своем поле принимал "Металлист 1925", который переживает непростые времена. В пяти последних играх харьковчане набрали в УПЛ всего один бал, показав катастрофическую игру в атаке, которая доказывается одним забитым голом. Сегодня у них был шанс поправить положение, однако на легкую прогулку рассчитывать не стоило. "Эпицентр" умеет давать бой фавориту, да и ротация от Кривенцова была достаточно широкой. Одно появление Фабиньо справа в обороне только чего стоит.

Хозяева начали дерзко. Недостаток опыта и мастерства они компенсировали слаженными действиями и мотивацией, забрав первые минуты встречи. Именно "Эпицентр" первым ударил в створ соперника - Кравченко в руки Шелихову. "Завзяття" хватило на 10 минут, после чего гости выровняли игру, забрав сферу под свой контроль. Моменты создавались с трудом, однако шанс забить у них был. Как минимум один, но с выстрелом Ременюка справился кипер "Эпицентра". Неплохо били также Савин и Зубков, но все время в руки Чернобаю. Хозяева держали удар и по делу удержали нули до перерыва. Более того, перед самым свистком они еще и сами могли забивать, но Шелихов парировал выстрел Барбосы. Веселый тайм.

После 15-минутного перерыва доминирование харьковчан только усилилось. Мяч к хозяевам попадал очень редко, однако и "1925", ведущий игру, не имел огромного количества моментов. Да, снова неплохо бил Ременюк, но вряд ли это могло сильно удивить Чернобая. Игра, в отличие от тайма первого, не баловала ничем интересным, а одним из самых интересных событий второго тайма стало появление легенды - Адриана Пуканыча. Кривенцов ответил выходом нескольких игроков основны, которые, по итогу, и помогли добыть победу. Протасов разогнал атаку правым флангом, нашел Крыськива, тот удачно прострелил, а Ременюк добил сферу в пустые - 0:1. Первые двое появились за пять минут до гола. Додавили. Хотя не так. Вымучили.

"Металлист 1925" шагает в следующий раунд, не показав при этом идеальной игры. Сегодняшний матч, аки страшный сон, напоминал Валерию Кривенцову первую половину прошлой кампании, когда харьковчане в первой лиге часто играли с позиции силы, из-за чего мучились в созидании. Но кубковый матч для них был важен с точки зрения успешного результата. "1925" нужны были положительные эмоции, которые должны помочь исправить положение в УПЛ. Свою цель они выполнили.

Кубок Украины, 1/16 финала

23 сентября, Дунаевцы, стадион "Колос"

Эпицентр - Металлист 1925 0:1

Гол: Андрей Ременюк 83

Эпицентр: Сергей Чернобай, Александр Жмуйда, Владимир Сеница, Тарас Плис (Алишер Якубов 59), Андрей Беженар (Адриан Пуканыч 74), Евгений Немтинов, Владислав Кравченко, Барбоса да Силва Клоудиней (Арсен Кривобедрый 74), Николай Буй, Евгений Захарченко, Александр Кицак

Металлист 1925: Денис Шелихов, Евгений Ткачук (Михаил Шершень 46), Андрей Ременюк, Артур Западня, Илья Зубков, Дмитрий Кравченко, Олег Голодюк (Артем Габелок 82), Амар Квакич, Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда, Антон Савин (Евгений Протасов 74), Максим Задерака (Дмитрий Крыськив 74)

Предупреждения: Евгений Немтинов 41, Барбоса да Силва Клоудиней 42, Евгений Захарченко 47, Алишер Якубов 62, Арсен Кривобедрый 77 - Максим Задерака 72