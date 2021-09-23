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Турбаевский: С кипером Волыни шутили, что серия затянулась, все пенальти научились бить
Мариуполь прошел Волынь в серии пенальти
fcmariupol.com
Голкипер "Мариуполя" Никита Турбаевский, отразившийся два послематчевых пенальти в серии
— Игра была тяжелой. Погодные условия также были сложными. Тренировались было тепло и в Луцке вдруг резко дождь, холод. Тяжелые условия и игра получилась такой же. Не могли забить, чувствовалось напряжение, серия пенальти тяжелая была. Но, молодцы выдержали все и прошли дальше.
— Что стало определяющим в игре: твой сэйв в конце основного времени, когда ты вытянул удар в "девятку", или сэйв в последнем ударе серии пенальти?
— Мне кажется и тот момент, и тот. На последних минутах удалось выручить команду. Это моя задача. В таких играх, когда против нас играет команда слабее и она закрывается и атакует мало, надо ждать и выручать команду в нужный момент.
— По ходу послематчевой серии пенальти вы часто переговаривались со своим коллегой из "Волыни". О чем говорили?
— Говорили, что серия затянулась, все пенальти научились бить. Шутили так.
— Куда-то спешили?
— Нет. Просто холодно было.
— Готовили себя к овертайму и серии пенальти?
— В принципе нет. Но психологически готовился ко всему.
— Насколько важна была сегодня победа для "Мариуполя" в психологическом плане? Все-таки старт чемпионата команде не задался.
— Да, начала чемпионата у нас получилось так себе. Мы выиграли у "Колоса", потом был матч с "Шахтером". Но сегодня мы вновь выиграли. Следующая наша задача – выиграть у "Александрии".
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