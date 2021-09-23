Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вместе с элитой. Известны все участники 1/8 финала Кубка Украины
Жеребьевка уже в пятницу
Фото Павла Кубанова - УАФ
В течении трех дней в Украине были сыграны матчи 1/16 финала
Таким образом, стали известны все участники 1/8 финала турнира сезона 2021/22.
Борьбу продолжают 16 команд.
Через сито 1/16 финала прошли:
- ЛНЗ (Вторая лига)
- Металлист (Первая лига)
- Альянс (Первая лига)
- Рух
- Александрия
- Днепр-1
- Мариуполь
- Верес
- Металлист 1925
- Львов
- Черноморец
Также к ним присоединятся:
- Динамо
- Шахтер
- Колос
- Заря
- Ворскла
Жеребьевка состоится в пятницу, 24 сентября (начало - в 12.00).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Артем Милевский объявил о завершении карьеры футболиста
- Ступар о судействе матча Шахтер - Динамо: Арбитр не мешал игре. Футболисты поняли, что ему можно доверять
- Де Дзерби прокомментировал ситуацию с контрактом Марлоса
- Вот вам и Первая лига! Рябоконь с командой Кучера уже знаком. Металлист - Десна 2:1
- Еще один не устоял. Польский защитник Динамо женился на украинке. ФОТО
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ФК Матусов (Черкаси)
23.09.2021 в 21:28
Ответить
0
0
pofiq 50 (Олександрія)
23.09.2021 в 21:22
Ответить
+1
0
uа-football-2021 (Київ)
23.09.2021 в 21:45
Ответить
+2
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...