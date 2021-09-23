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Вместе с элитой. Известны все участники 1/8 финала Кубка Украины

Кубок Украины
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Жеребьевка уже в пятницу

Вместе с элитой. Известны все участники 1/8 финала Кубка Украины

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

В течении трех дней в Украине были сыграны матчи 1/16 финала Кубка Украины.

Таким образом, стали известны все участники 1/8 финала турнира сезона 2021/22.

Борьбу продолжают 16 команд.

Через сито 1/16 финала прошли:

  • ЛНЗ (Вторая лига)
  • Металлист (Первая лига)
  • Альянс (Первая лига)
  • Рух
  • Александрия
  • Днепр-1
  • Мариуполь
  • Верес
  • Металлист 1925
  • Львов
  • Черноморец

Также к ним присоединятся:

  • Динамо
  • Шахтер
  • Колос
  • Заря
  • Ворскла

Жеребьевка состоится в пятницу, 24 сентября (начало - в 12.00).

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы) Альянс (Липовая Долина) Металлист (Харьков)
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Комментарии (3)
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ФК Матусов (Черкаси)
23.09.2021 в 21:28
На цій стадії жереб сліпий чи будуть сіяні і ні?
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0
0
pofiq 50 (Олександрія)
23.09.2021 в 21:22
Ну Олександрії на цій стадії завжди попадається обо Шахтар або Динамо..
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+1
0
avatar
uа-football-2021 (Київ)
23.09.2021 в 21:45
З Динамо нічого не світить, там при потребі хоч 100 хвилин додадуть і 5 пенальті поставлять
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+2
-1


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