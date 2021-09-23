Поворознюк: Если не будет результатов - я поменяю всю команду, но Лавриненко останется

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал поражение от ЛНЗ (1:2) , и как следствие – вылет из Кубка Украины.

"Случилось то, чего не должно было произойти. Мы проиграли команде второй лиги. Есть куча вопросов, мы сделаем выводы. Хочу поздравить ЛНЗ и желаю им, чтобы они повторили успех "Ингульца", который сделал то, чего раньше никто не делал в Украине. Меня успокаивает одно, даже, если ЛНЗ повторит наш успех, то они уже будут вторые. Первым был "Ингулец".

Хочу успокоить всех болельщиков. За сутки мне пришло 28 сообщений от всех агентов мира с предложениями, что надо что-то кардинально менять в команде, тренера и т.д.

Я вам говорил и вновь хочу повторить: никаких кардинальных изменений не будет. Тренера никто менять не будет. Я доверяю Лавриненко, верю в его работу. Если в дальнейшем не будет результатов - я поменяю полкоманды, всю команду, но Лавриненко будет работать в "Ингульце", - сказал Поорознюк.