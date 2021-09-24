  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок Украины
  4. Кобин: Поражение Альянсу будет для нас звоночком, есть над чем подумать
В тренде
Кубок Украины
Кубок Украины

Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кобин: Поражение Альянсу будет для нас звоночком, есть над чем подумать

Кубок Украины
(1 голосов)

Минай вылетел из Кубка от перволиговского Альянса

Кобин: Поражение Альянсу будет для нас звоночком, есть над чем подумать

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал сенсационное поражение своей команды в кубковом матче против "Альянса" (2:3).

"Трудно сейчас комментировать то, что было на поле. Если брать в целом, мы начали уверенно, забили два быстрых мяча. У нас играли футболисты, которые имеют меньше игровой практики. В основном это молодые игроки, уровень которых мы хотели посмотреть в кубковом матче. Они достаточно неплохо себя проявили, но в какой-то момент потеря концентрации привела к пропущенному голу. Этот гол добавил "Альянсу" уверенности. Плюс трибуны, которые начали их подгонять. Все это привело к такому счету.

Второй тайм в нашем исполнении был хорошим. Вышли несколько игроков, которые имеют больше игровой практики. Мы создали 3-4 голевых момента, которые надо было реализовать. Но мы не забили, в конце матча допустили ошибку в обороне и проиграли поединок.

Даже если бы Селезнева не дисквалифицировали, с первых минут он бы не появился, потому что мы планировали сделать ротацию и дать сыграть футболистам, которые не играли против "Ворсклы". Мы работаем с командой три месяца, я еще знакомлюсь с игроками. Мне нужно понимать их уровень. А если им не давать играть, то мы не можем в тренировочном процессе увидеть, кто на каком уровне находится. Сегодня была кубковая игра и мы воспользовались этой возможностью, дали молодым ребятам сыграть.

Эта игра будет для нас "звоночком". Мы выигрывали 2:0 в матче против "Черноморца", и свели его к ничьей, а сейчас вообще проиграли. Поэтому нам есть над чем подумать", — сказал Кобин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Кобин ФК Минай Альянс (Липовая Долина)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...