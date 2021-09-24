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Кобин: Поражение Альянсу будет для нас звоночком, есть над чем подумать
Минай вылетел из Кубка от перволиговского Альянса
Фото: ФК Минай
Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал сенсационное
"Трудно сейчас комментировать то, что было на поле. Если брать в целом, мы начали уверенно, забили два быстрых мяча. У нас играли футболисты, которые имеют меньше игровой практики. В основном это молодые игроки, уровень которых мы хотели посмотреть в кубковом матче. Они достаточно неплохо себя проявили, но в какой-то момент потеря концентрации привела к пропущенному голу. Этот гол добавил "Альянсу" уверенности. Плюс трибуны, которые начали их подгонять. Все это привело к такому счету.
Второй тайм в нашем исполнении был хорошим. Вышли несколько игроков, которые имеют больше игровой практики. Мы создали 3-4 голевых момента, которые надо было реализовать. Но мы не забили, в конце матча допустили ошибку в обороне и проиграли поединок.
Даже если бы Селезнева не дисквалифицировали, с первых минут он бы не появился, потому что мы планировали сделать ротацию и дать сыграть футболистам, которые не играли против "Ворсклы". Мы работаем с командой три месяца, я еще знакомлюсь с игроками. Мне нужно понимать их уровень. А если им не давать играть, то мы не можем в тренировочном процессе увидеть, кто на каком уровне находится. Сегодня была кубковая игра и мы воспользовались этой возможностью, дали молодым ребятам сыграть.
Эта игра будет для нас "звоночком". Мы выигрывали 2:0 в матче против "Черноморца", и свели его к ничьей, а сейчас вообще проиграли. Поэтому нам есть над чем подумать", — сказал Кобин.
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