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Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Наконец в турнире стартуют гранды
Фото Павла Кубанова - УАФ
В пятницу, 24 сентября состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Начало церемонии в 12:00.
На этом этапе в игру уже вступят участники еврокубков от Украины в сезоне 2021/22, в частности, "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". Они присоединятся к 11 победителям предварительного раунда. Сейчас в борьбе за трофей участвуют один представитель Второй лиги, два клуба из Первой лиги, остальные - представители УПЛ.
Базовый день проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины - 27 октября.
Клубы, которые продолжают путь в Кубке Украины:
|ЛНЗ (Черкассы) ІІ
"Альянс" (Липовая Долина) І
"Металлист" (Харьков) I
"Львов"
"Мариуполь"
"Черноморець" (Одесса)
"Металлист 1925" (Харьков)
"Колос" (Коваливка)
|"Рух" (Львов)
"Верес" (Ровно)
"Заря" (Луганск)
"Александрия"
"Ворскла" (Полтава)
"Днепр-1"
"Шахтер" (Донецк)
"Динамо" (Киев)
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