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Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

Кубок Украины
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Наконец в турнире стартуют гранды

Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

В пятницу, 24 сентября состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Начало церемонии в 12:00.

На этом этапе в игру уже вступят участники еврокубков от Украины в сезоне 2021/22, в частности, "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". Они присоединятся к 11 победителям предварительного раунда. Сейчас в борьбе за трофей участвуют один представитель Второй лиги, два клуба из Первой лиги, остальные - представители УПЛ.

Базовый день проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины - 27 октября.

Клубы, которые продолжают путь в Кубке Украины:

ЛНЗ (Черкассы) ІІ
"Альянс" (Липовая Долина) І
"Металлист" (Харьков) I
"Львов"
"Мариуполь"
"Черноморець" (Одесса)
"Металлист 1925" (Харьков)
"Колос" (Коваливка)		 "Рух" (Львов)
"Верес" (Ровно)
"Заря" (Луганск)
"Александрия"
"Ворскла" (Полтава)
"Днепр-1"
"Шахтер" (Донецк)
"Динамо" (Киев)
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В статье: Кубок Украины жеребьевка
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
24.09.2021 в 10:01
С приходом братьев Суркисов и Ахметова стали создавать тепличные условия для т.называемых "грандов" ну а объяснения они всегда находили.Хотите мое предсказание для так называемой "слепой" жеребьевки? Будет дальнейшее протаптывание дорожки для грандов,сводить лбами более сильных,способных преподнести сюрприз команд.А еще будут паровать слабейших,дабы оставить резерв,чтобы в дальнейшем исключать риски все тем же грандам
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