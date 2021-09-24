Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

С приходом братьев Суркисов и Ахметова стали создавать тепличные условия для т.называемых "грандов" ну а объяснения они всегда находили.Хотите мое предсказание для так называемой "слепой" жеребьевки? Будет дальнейшее протаптывание дорожки для грандов,сводить лбами более сильных,способных преподнести сюрприз команд.А еще будут паровать слабейших,дабы оставить резерв,чтобы в дальнейшем исключать риски все тем же грандам