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Шахтер едет в Одессу, Динамо в Мариуполь. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

Кубок Украины
(4 голосов)

Наконец в турнире стартуют гранды

Шахтер едет в Одессу, Динамо в Мариуполь. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

Фото Павла Кубанова - УАФ

UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 24 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины.

На этом этапе в игру уже вступят участники еврокубков от Украины в сезоне 2021/22, в частности, "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". Они присоединятся к 11 победителям предварительного раунда. Сейчас в борьбе за трофей участвуют один представитель Второй лиги, два клуба из Первой лиги, остальные - представители УПЛ.

Базовый день проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины - 27 октября.

Результаты жеребьевки

"Металлист 1925" (Харьков) - "Александрия"
"Металлист" (Харьков) I - "Колос" (Коваливка)
"Верес" (Ровно) - "Ворскла" (Полтава)
"Черноморець" (Одесса) - "Шахтер" (Донецк)
"Альянс" (Липовая Долина) І - "Львов"
"Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск)
ЛНЗ (Черкассы) ІІ - "Днепр-1"
"Мариуполь" - "Динамо" (Киев)

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В статье: Кубок Украины жеребьевка
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Комментарии (33)
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Мирон (Львів)
24.09.2021 в 14:13
Обох Металістів добре було б звести між собою: один стадіон, плюс цікаве дербі
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
24.09.2021 в 14:11
Бояре поспорили чьи холопы покрепче будут?
Ответить
0
-2
avatar
walcom (Киев)
24.09.2021 в 14:08
Битва фармов
Ответить
0
-2
vgolovan (полтава)
24.09.2021 в 14:02
очень рад за альянс поздравляю сумы с выходом в четвертьфинал
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+1
-1
БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
24.09.2021 в 13:59
Интересно, Металл 25 и Металл играют по домашнему на стадионе Металлист, по ходу их должны развести по времени или по дате?
Ответить
0
-1
avatar
uа-football-2021 (Київ)
24.09.2021 в 12:57
Надіюсь хоч в матчі з дублем шахти обійдуться без лівого пенальті. Чергової такої ганьби український футбол не винесе.
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+4
-4
avatar
Spokoyno (Київ)
24.09.2021 в 13:34
Ну якщо хтось має Правила, де дозволяється затримувати гравця Динамо руками то пенальті "лівий"
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+2
-1
килия12 (Одесса)
24.09.2021 в 12:53
если пишите украинскою то ЧОРНОМОРЕЦЬ,а если по русски то ЧЕРНОМОРЕЦ.Безграмотный сайт!
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+6
-4
avatar
Drovko (Lviv)
24.09.2021 в 12:45
Нормальний жереб...для львівських команд...Зоря зараз ніяка
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+1
-8
avatar
Беркут88 (Тернопіль)
24.09.2021 в 12:59
Альянс досить тверда команда, Львову буде нелегко.
Ответить
+4
0
efim423 (odessa)
24.09.2021 в 13:07
какой нормально , видно же что сфабриковано .
Ответить
0
-2
vgolovan (полтава)
24.09.2021 в 13:57
альянс проходит дальше
Ответить
+1
0
Мирон (Львів)
24.09.2021 в 14:08
Рух і Львів теж зараз ніякі. Особливо Львів
Ответить
0
0
Мирон (Львів)
24.09.2021 в 14:10
Рух буде грати на нічию в надії на пенальті. Але якщо пропустить мяч, то вже навряд чи відіграє
Ответить
0
0
avatar
victor1306 (Мадрид)
24.09.2021 в 12:44
З фармами прикольно вийшло :)
Ответить
+6
-3
avatar
alex.belogubko (одесса)
24.09.2021 в 12:42
жалко что ЧО не ДК а Марик -ШД--повезло ЧО и Марику
Ответить
0
-4
avatar
Dimidrolenko (Новая Ляля)
24.09.2021 в 12:42
А як Металісти будуть стадіон ділити?)
Ответить
+1
-1
Golfik25 (Киев)
24.09.2021 в 12:54
В разные дни сыграют
Ответить
+2
0
avatar
orlando74 (baracuda)
24.09.2021 в 14:11
аукцион - так будет честно...
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
24.09.2021 в 12:40
Два Металлиста, два Шахтёра и два Динамо...))) остаться должен только один...))))!!!
Ответить
+6
-2
avatar
Baium (Киев)
24.09.2021 в 12:30
Дубль Шахтаря проти ДинамоДубль Динамо проти Шахтаря
Ответить
+9
-1
Golfik25 (Киев)
24.09.2021 в 12:30
Ну в 1/4 Динамо и шахтёр уже прошли.
Ответить
+6
-1
Vovan_Mh (Харьков)
24.09.2021 в 12:29
Металлист-Колос! Нормально!
Ответить
+1
-1
аr_UPL (Киев)
24.09.2021 в 13:27
Так як МХ грав другий тайм проти Десни, то Колосу нічого не світить, хоч і вболіваю за команду з Ковалівки вже дуже давно
Ответить
+2
0
ZNAK_VOPROSA
24.09.2021 в 12:25
Ржать буду если пары будут Мариуполь - Шахтер, Черноморец - Динамо
Ответить
+2
-4
Golfik25 (Киев)
24.09.2021 в 12:29
Почти угадал
Ответить
+2
-2
ZNAK_VOPROSA
24.09.2021 в 12:24
Жуки, дерби города Харькова не будет
Ответить
0
-1
alktus (Хмельницкий)
24.09.2021 в 12:19
Ващук Фуууууууу
Ответить
0
-1
alktus (Хмельницкий)
24.09.2021 в 12:03
НУ и где трансляция?
Ответить
0
0
avatar
Drovko (Lviv)
24.09.2021 в 12:02
Харківське дербі...було би цікаво
Ответить
+4
-2
Hanter44 (Baburka)
24.09.2021 в 10:01
С приходом братьев Суркисов и Ахметова стали создавать тепличные условия для т.называемых "грандов" ну а объяснения они всегда находили.Хотите мое предсказание для так называемой "слепой" жеребьевки? Будет дальнейшее протаптывание дорожки для грандов,сводить лбами более сильных,способных преподнести сюрприз команд.А еще будут паровать слабейших,дабы оставить резерв,чтобы в дальнейшем исключать риски все тем же грандам
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+4
-6
Vitichkaua (Кировоград)
24.09.2021 в 11:09
100% будет ЛНЗ играть с Динамо или Шахтером
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0
-5
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Беркут88 (Тернопіль)
24.09.2021 в 12:58
Судячи по парах жереб був з посівом, як і в 1/16.
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+5
0


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