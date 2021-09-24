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Шахтер едет в Одессу, Динамо в Мариуполь. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Наконец в турнире стартуют гранды
Фото Павла Кубанова - УАФ
В пятницу, 24 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины.
На этом этапе в игру уже вступят участники еврокубков от Украины в сезоне 2021/22, в частности, "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". Они присоединятся к 11 победителям предварительного раунда. Сейчас в борьбе за трофей участвуют один представитель Второй лиги, два клуба из Первой лиги, остальные - представители УПЛ.
Базовый день проведения матчей 1/8 финала Кубка Украины - 27 октября.
Результаты жеребьевки
"Металлист 1925" (Харьков) - "Александрия"
"Металлист" (Харьков) I - "Колос" (Коваливка)
"Верес" (Ровно) - "Ворскла" (Полтава)
"Черноморець" (Одесса) - "Шахтер" (Донецк)
"Альянс" (Липовая Долина) І - "Львов"
"Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск)
ЛНЗ (Черкассы) ІІ - "Днепр-1"
"Мариуполь" - "Динамо" (Киев)
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