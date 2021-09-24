Хавбек ЛНЗ: Верили в нашу победу, невзирая на статус соперника

Полузащитник "ЛНЗ" Андрей Сторчоус прокомментировал победу над "Ингульцом" (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

"Не раз говорил, что наша команда ставит только максимальные цели. Мы играем только на победу, не важно, какой соперник. Мы верили в нашу победу, невзирая на статус соперника.

Я не герой, герои — это наша команда и наши болельщики. Отдельное им спасибо, и поздравляю всех черкащан с днем города.

Мой гол? Помог фарт, побежал и поверил, что смогу выжать максимум с момента и все удачно сложилось.

Не важно, какой соперник будет в следующем раунде Кубка Украины, главное — сделать праздник для города и болельщиков", - сказал Сторчоус.