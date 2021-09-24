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Хавбек ЛНЗ: Верили в нашу победу, невзирая на статус соперника
Клуб Второй лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Фото: meta-ratings.com.ua
Полузащитник "ЛНЗ" Андрей Сторчоус прокомментировал победу над "Ингульцом" (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Украины.
"Не раз говорил, что наша команда ставит только максимальные цели. Мы играем только на победу, не важно, какой соперник. Мы верили в нашу победу, невзирая на статус соперника.
Я не герой, герои — это наша команда и наши болельщики. Отдельное им спасибо, и поздравляю всех черкащан с днем города.
Мой гол? Помог фарт, побежал и поверил, что смогу выжать максимум с момента и все удачно сложилось.
Не важно, какой соперник будет в следующем раунде Кубка Украины, главное — сделать праздник для города и болельщиков", - сказал Сторчоус.
Напомним, что сегодня, 24 сентября состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Начало церемонии в 12:00.
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