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Хавбек ЛНЗ: Верили в нашу победу, невзирая на статус соперника

Кубок Украины
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Клуб Второй лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины

Хавбек ЛНЗ: Верили в нашу победу, невзирая на статус соперника

Фото: meta-ratings.com.ua

Новина українською

Полузащитник "ЛНЗ" Андрей Сторчоус прокомментировал победу над "Ингульцом" (2:1) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

"Не раз говорил, что наша команда ставит только максимальные цели. Мы играем только на победу, не важно, какой соперник. Мы верили в нашу победу, невзирая на статус соперника.

Я не герой, герои — это наша команда и наши болельщики. Отдельное им спасибо, и поздравляю всех черкащан с днем города.

Мой гол? Помог фарт, побежал и поверил, что смогу выжать максимум с момента и все удачно сложилось.

Не важно, какой соперник будет в следующем раунде Кубка Украины, главное — сделать праздник для города и болельщиков", - сказал Сторчоус.

Напомним, что сегодня, 24 сентября состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины. Начало церемонии в 12:00.

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В статье: Ингулец (Петрово) Андрей Сторчоус ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Meta-ratings

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