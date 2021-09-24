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Определились пары 1/8 финала Кубка Украины среди женских команд

Кубок Украины
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Базовая дата проведения матчей - 20 ноября

Определились пары 1/8 финала Кубка Украины среди женских команд

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Сегодня, 22 сентября в Доме футбола определились пары соперников стадии 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины среди женских команд сезона-2021/2022.

Кубок Украины среди женских команд-2021/2022. 1/8 финала

Базовая дата проведения матчей - 20 ноября.

"ДЮСШ-26" (Киев) - "Колос" (Ковалевка)

"Жилстрой-2" (Харьков) - "Атекс" (Киев)

"Шахтер" (Донецк) - "Восход" (Старая Маячка)

"Динамо" (Киев) - "Кривбасс" (Кривой Рог)

"Днепр-1" (Днепр) - "Мариуполь"

"ЕМС-Подолье" (Винница) - "Ладомир" (Владимир-Волынский)

"Карпаты" (Львов) - "Пантеры" (Умань)

"Верес" (Ровно) - "Жилстрой-1" (Харьков)


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В статье: Жилстрой-1 (Харьков) Восход (Старая Маячка) Жилстрой-2 (Харьков)
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Источник:
УАФ

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