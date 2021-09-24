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Определились пары 1/8 финала Кубка Украины среди женских команд
Базовая дата проведения матчей - 20 ноября
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Сегодня, 22 сентября в Доме футбола определились пары соперников стадии 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины среди женских команд сезона-2021/2022.
Кубок Украины среди женских команд-2021/2022. 1/8 финала
Базовая дата проведения матчей - 20 ноября.
"ДЮСШ-26" (Киев) - "Колос" (Ковалевка)
"Жилстрой-2" (Харьков) - "Атекс" (Киев)
"Шахтер" (Донецк) - "Восход" (Старая Маячка)
"Динамо" (Киев) - "Кривбасс" (Кривой Рог)
"Днепр-1" (Днепр) - "Мариуполь"
"ЕМС-Подолье" (Винница) - "Ладомир" (Владимир-Волынский)
"Карпаты" (Львов) - "Пантеры" (Умань)
"Верес" (Ровно) - "Жилстрой-1" (Харьков)
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