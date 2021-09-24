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Вирт - о Кубке Украины: Очень хочется подойти к почетному трофею поближе

Кубок Украины
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Верес в 1/16 одолел Оболонь

Вирт - о Кубке Украины: Очень хочется подойти к почетному трофею поближе

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился эмоциямми после победы над "Оболонью" (1:0) в матче 1/16 финала Кубка Украины.

"Оболонь" произвела приятное впечатление своей бойцовской натурой, агрессивностью в наступлении. Чтобы взять верх, пришлось приложить немало усилий. Хотя справедливости ради следует уточнить, что по сравнению с последним календарным матчем в чемпионате мы провели сразу семь замен. И радует, что игроки, скажем так, ротации, не подвели.

Кстати, второй тайм после удаления Михаила Гечева "Вересу" пришлось играть в меньшинстве, однако это не выбило моих подопечных из колеи, а только заставило мобилизоваться. Когда же в конце поединка мы добавили обороты, то хозяева оказались к этому не готовы. В одной из атак Михаил Шестаков заработал пенальти, и хотя его первый удар с 11-метровой отметки вратарь "пивоваров" парировал, наш нападающий первым оказался на добивании. Конечно, я рад за подопечных, а больше всего - за Шестакова, ведь перед матчем стало известно, что жена подарила ему сына. И он отметил это событие победным голом.

С кем бы хотелось встретиться в следующем раунде? Об этом не думал, потому что на очереди - важное противостояние с "Шахтером" в чемпионате УПЛ. Но я не скрываю, что очень хочется подойти к почетному трофею поближе", - сказал Вирт.

Напомним, что в 1/8 финала "Вересу" в соперники досталась "Ворскла".

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В статье: Юрий Вирт Оболонь (Киев) Верес (Ровно)
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Источник:
УАФ

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