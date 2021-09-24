Президент Прикарпатья: В матче с Черноморцем решили дать отдохнуть лидерам команды

Президент "Прикарпатья" Василий Ольшанецкий прокомментировал поражение своей команды в матче 1/16 финала кубка Украины от "Черноморца" (1:4) .

"Прикарпатье" сделало ставку на выступлении в чемпионате, а поскольку у нас на очереди противостояния с соседями по турнирной таблице, поэтому решили дать лидерам отдохнуть, выпустив на поле футболистов, у которых было мало игровой практики.

После крупного поражения от одесситов, думаю, что большинство из них теперь более реально будет оценивать свой уровень подготовки", - сказал Ольшанецкий.