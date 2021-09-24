Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Прикарпатья: В матче с Черноморцем решили дать отдохнуть лидерам команды
Для иванофранковцев чемпионат важнее
instagram.com/prykarpattia
Президент "Прикарпатья" Василий Ольшанецкий прокомментировал поражение своей команды в
"Прикарпатье" сделало ставку на выступлении в чемпионате, а поскольку у нас на очереди противостояния с соседями по турнирной таблице, поэтому решили дать лидерам отдохнуть, выпустив на поле футболистов, у которых было мало игровой практики.
После крупного поражения от одесситов, думаю, что большинство из них теперь более реально будет оценивать свой уровень подготовки", - сказал Ольшанецкий.
Напомним, что "Прикарпатье" занимает в турнирной таблице Первой лиги 12 место, набрав 11 очков.
Популярное сейчас
- Без Буяльского, но с Цыганковым и Супрягой. Заявка Динамо на матч с Рухом
- Иванисеня - о переходе в Крылья Советов: Мой директ горел от негативных комментариев
- Невероятный Халк. Звездный бразилец и племянница его бывшей жены ждут ребенка. ФОТО
- Стало известно, почему Ярославский отсутствовал на матче против Десны
- Красотка дня. Эффектная сестра молодой надежды Барселоны. ФОТО
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО