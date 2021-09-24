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Президент Прикарпатья: В матче с Черноморцем решили дать отдохнуть лидерам команды

Кубок Украины
(1 голосов)

Для иванофранковцев чемпионат важнее

Президент Прикарпатья: В матче с Черноморцем решили дать отдохнуть лидерам команды

instagram.com/prykarpattia

Новина українською

Президент "Прикарпатья" Василий Ольшанецкий прокомментировал поражение своей команды в матче 1/16 финала кубка Украины от "Черноморца" (1:4).

"Прикарпатье" сделало ставку на выступлении в чемпионате, а поскольку у нас на очереди противостояния с соседями по турнирной таблице, поэтому решили дать лидерам отдохнуть, выпустив на поле футболистов, у которых было мало игровой практики.

После крупного поражения от одесситов, думаю, что большинство из них теперь более реально будет оценивать свой уровень подготовки", - сказал Ольшанецкий.

Напомним, что "Прикарпатье" занимает в турнирной таблице Первой лиги 12 место, набрав 11 очков.

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В статье: Черноморец (Одесса) Василий Ольшанецкий Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (2)
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Кот_іф
25.09.2021 в 01:20
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alex.belogubko (одесса)
24.09.2021 в 23:59
ЧО тоже не играли основные игроки
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