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Матч ЛНЗ - Днепр-1 может не состояться. Бакалов рассказал о вспышке коронавируса в клубе

Кубок Украины
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В ЛНЗ болеют 12 игроков 5 сотрудников

Матч ЛНЗ - Днепр-1 может не состояться. Бакалов рассказал о вспышке коронавируса в клубе

mfckrystal.com

Новина українською

Главный тренер клуба Второй лиги ЛНЗ Черкассы Юрий Бакалов прокомментировал ситуацию со вспышкой коронавируса в стане его команды.

"Пока ситуация не очень хорошая. На сегодняшний день 12 футболистов и 5 человек персонала заболели. В том числе и я. Есть ребята у которых тяжелая форма заболевания, а есть и те, кто переносят в легкой. Были случаи и бессимптомного переноса. Последнее тестирование, которое мы проводили в субботу, показало, что люди больны.

Мы под наблюдением врачей и постоянно на связи. Ведется мониторинг. Ребята на самоизоляции. Каждый вечер скидывают показания своей температуры. Все сейчас под контролем. В понедельник мы планируем провести общекомандное тестирование, чтобы понимать на какой кто стадии", — сказал Бакалов.

Также отмечается, что вследствие данной ситуации может не состояться поединок 1/8 Кубка Украины ЛНЗ - СК "Днепр-1", запланированный на 28 октября.

Напомним, что в связи с сложившейся ситуацией, были перенесены уже два матча ЛНЗ во Второй лиге.

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В статье: СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы) коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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