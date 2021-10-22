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Матч ЛНЗ - Днепр-1 может не состояться. Бакалов рассказал о вспышке коронавируса в клубе
В ЛНЗ болеют 12 игроков 5 сотрудников
mfckrystal.com
Главный тренер клуба Второй лиги
"Пока ситуация не очень хорошая. На сегодняшний день 12 футболистов и 5 человек персонала заболели. В том числе и я. Есть ребята у которых тяжелая форма заболевания, а есть и те, кто переносят в легкой. Были случаи и бессимптомного переноса. Последнее тестирование, которое мы проводили в субботу, показало, что люди больны.
Мы под наблюдением врачей и постоянно на связи. Ведется мониторинг. Ребята на самоизоляции. Каждый вечер скидывают показания своей температуры. Все сейчас под контролем. В понедельник мы планируем провести общекомандное тестирование, чтобы понимать на какой кто стадии", — сказал Бакалов.
Также отмечается, что вследствие данной ситуации может не состояться поединок 1/8 Кубка Украины ЛНЗ - СК "Днепр-1", запланированный на 28 октября.
Напомним, что в связи с сложившейся ситуацией, были перенесены уже два матча ЛНЗ во Второй лиге.
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