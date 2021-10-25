Кубковый матч ЛНЗ - Днепр-1 перенесен из-за вспышки коронавируса в черкасской команде

Матч 1/8 финала Кубка Украины "ЛНЗ" - "Днепр-1" перенесен из-за вспышки COVID-19 в черкасской команде.

Поединок должен был состояться 28 октября.

Ориентировочно, матч состоится в ноябре-декабре этого года. Новые дата и время начала кубковой встречи будут сообщены позже.

Напомним, ранее из-за вспышки COVID-19 в черкасской команде был перенесен матч "ЛНЗ" против винницкой "Нивы", а также дерби против черкасского "Днепра".