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Кубковый матч ЛНЗ - Днепр-1 перенесен из-за вспышки коронавируса в черкасской команде

Кубок Украины
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Ориентировочно, поединок состоится в ноябре-декабря

Кубковый матч ЛНЗ - Днепр-1 перенесен из-за вспышки коронавируса в черкасской команде

Новина українською

Матч 1/8 финала Кубка Украины "ЛНЗ" - "Днепр-1" перенесен из-за вспышки COVID-19 в черкасской команде.

Поединок должен был состояться 28 октября.

Ориентировочно, матч состоится в ноябре-декабре этого года. Новые дата и время начала кубковой встречи будут сообщены позже.

Напомним, ранее из-за вспышки COVID-19 в черкасской команде был перенесен матч "ЛНЗ" против винницкой "Нивы", а также дерби против черкасского "Днепра".

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В статье: СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
СК Днепр-1

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