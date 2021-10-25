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Матч 1/8 финала Кубка Украины Мариуполь - Динамо пройдет без зрителей
Поединок состоится в среду, 27 октября
Фото: УПЛ/Автор неизвестен
Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 18 октября 2021 года на территории Донецкой области устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
В связи с этим вводятся особые условия проведения официальных спортивных соревнований.
По этой причине матч 1/8 финала Кубка Украины "Мариуполь" - "Динамо", который состоится в среду, 27 октября в 17:00, на стадионе имени В.С. Бойко, пройдет без зрителей.
На игру будут допускаться только представители СМИ, имеющие "зеленые" COVID-сертификаты о вакцинации, или справку о негативном ПЦР-тесте, сделанном не ранее, чем за 72 часа до начала матча.
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