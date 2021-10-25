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Матч 1/8 финала Кубка Украины Мариуполь - Динамо пройдет без зрителей

Кубок Украины
(1 голосов)

Поединок состоится в среду, 27 октября

Матч 1/8 финала Кубка Украины Мариуполь - Динамо пройдет без зрителей

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

Новина українською

Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с 18 октября 2021 года на территории Донецкой области устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

В связи с этим вводятся особые условия проведения официальных спортивных соревнований.

По этой причине матч 1/8 финала Кубка Украины "Мариуполь" - "Динамо", который состоится в среду, 27 октября в 17:00, на стадионе имени В.С. Бойко, пройдет без зрителей.

На игру будут допускаться только представители СМИ, имеющие "зеленые" COVID-сертификаты о вакцинации, или справку о негативном ПЦР-тесте, сделанном не ранее, чем за 72 часа до начала матча.

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (1)
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Only DK (Kyiv)
25.10.2021 в 11:16
Жаль, будет меньше свидетелей унижения кротовской помойки
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