Изменилось время начала и место проведения кубкового матча Рух - Заря

Изменился время начала и место проведения матча 1/8 финала Кубка Украины "Рух" – "Заря".

Поединок состоится не на "Львов Арене", а на стадионе "СКИФ" и начнется не в 19, а в 17 часов.

Причины переноса не сообщаются.

Напомним, что матч состоится в четверг, 28 октября.