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Изменилось время начала и место проведения кубкового матча Рух - Заря
Поединок перенесён на стадион СКИФ
fcrukh.com
Изменился время начала и место проведения матча 1/8 финала
Поединок состоится не на "Львов Арене", а на стадионе "СКИФ" и начнется не в 19, а в 17 часов.
Причины переноса не сообщаются.
Напомним, что матч состоится в четверг, 28 октября.
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Источник:ФК Заря
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