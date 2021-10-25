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Изменилось время начала и место проведения кубкового матча Рух - Заря

Кубок Украины
(1 голосов)

Поединок перенесён на стадион СКИФ

Изменилось время начала и место проведения кубкового матча Рух - Заря

fcrukh.com

Новина українською

Изменился время начала и место проведения матча 1/8 финала Кубка Украины "Рух" – "Заря".

Поединок состоится не на "Львов Арене", а на стадионе "СКИФ" и начнется не в 19, а в 17 часов.

Причины переноса не сообщаются.

Напомним, что матч состоится в четверг, 28 октября.

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В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Заря

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