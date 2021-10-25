Металлист 1925 - Александрия: где и когда смотреть матч кубка Украины

Кубок Украины возвращается. Второстепенный трофей для грандов и шанс на нечто большее для середняков, готовится к старту 1/8 финала. Первым матчем стадии станет битва в Харькове, где "Металлист 1925" будет принимать "Александрию". Два коллектива УПЛ подходят в разной форме к этой игре, но главный вопрос состоит в следующем: Рискнет ли кто-то из тренеров выпустить полностью основной состав, либо же сделает кубок местом для ротации? Ну что же, узнаем в этот вторник.

Смотрите матч 1/8 финала кубка Украины во вторник, 26-го октября, на канале "Футбол 2". Начало игры в 19:30.

Легальная интернет трансляция матча "Металлист 1925" - "Александрия" будет доступна на платформе Oll.tv.