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Металлист 1925 - Александрия: где и когда смотреть матч кубка Украины

Кубок Украины
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Где покажут в прямом эфире матч "Металлист 1925" - "Александрия", кубок Украины, 26 октября 2021

Металлист 1925 - Александрия: где и когда смотреть матч кубка Украины

Фото - Марія Шайк

UA-Футбол
Новина українською

Кубок Украины возвращается. Второстепенный трофей для грандов и шанс на нечто большее для середняков, готовится к старту 1/8 финала. Первым матчем стадии станет битва в Харькове, где "Металлист 1925" будет принимать "Александрию". Два коллектива УПЛ подходят в разной форме к этой игре, но главный вопрос состоит в следующем: Рискнет ли кто-то из тренеров выпустить полностью основной состав, либо же сделает кубок местом для ротации? Ну что же, узнаем в этот вторник.

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Смотрите матч 1/8 финала кубка Украины во вторник, 26-го октября, на канале "Футбол 2". Начало игры в 19:30.

Легальная интернет трансляция матча "Металлист 1925" - "Александрия" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Металлист 1925" - "Александрия" на UA-Футбол >>

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В статье: ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков)
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