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Металлист 1925 - Александрия: где и когда смотреть матч кубка Украины
Где покажут в прямом эфире матч "Металлист 1925" - "Александрия", кубок Украины, 26 октября 2021
Фото - Марія Шайк
Кубок Украины возвращается. Второстепенный трофей для грандов и шанс на нечто большее для середняков, готовится к старту 1/8 финала. Первым матчем стадии станет битва в Харькове, где "Металлист 1925" будет принимать "Александрию". Два коллектива УПЛ подходят в разной форме к этой игре, но главный вопрос состоит в следующем: Рискнет ли кто-то из тренеров выпустить полностью основной состав, либо же сделает кубок местом для ротации? Ну что же, узнаем в этот вторник.
Смотрите матч 1/8 финала кубка Украины во вторник, 26-го октября, на канале "Футбол 2". Начало игры в 19:30.
Легальная интернет трансляция матча "Металлист 1925" - "Александрия" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Металлист 1925" - "Александрия"
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