Кривенцов: В матче с Александрией будет много тактических перестроений

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка против "Александрии".

- Какие планы, амбиции на Кубок Украины? Какие, возможно, ставятся задачи?

- Мы хотим выступить как можно удачнее, но все понимают прекрасно, что Кубок — это игра на выбывание. Проиграл — вылетел, победил — прошел дальше. Мы будем стариться пройти как можно дальше.

- Насколько сложный соперник "Александрия"? Если смотреть в турнирную таблицу чемпионата, то там вы идете рядом?

- Команда интересная, очень организованная, имеет в своем составе хороший подбор игроков, мобильная, любит быстро переходить от защиты к атаке. При защите действуют очень компактно, перекрывают все зоны, поэтому, как я и сказал, игра будет очень интересной. Многие изменений в тактике, посмотрим. Будет интересный матч.

- Из того, что вы сказали, кажется, что игра будет очень интенсивной. Насколько футболисты успели восстановиться после "Ингульца"?

- Мы с "Александрией" в одинаковом положении. Они также играли, но у них преимущество, они играли на два с половиной часа раньше.

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- Насколько большую ротацию планируете по сравнению с матчем с "Ингульцом"?

- Увидите.

Напомним, матч 1/8 финала Кубка Украины "Металлист 1925" — "Александрия" состоится сегодня, 26 октября. Начало встречи - в 19:30 по киевскому времени.