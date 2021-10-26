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Мариуполь - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча Кубка Украины
Мариуполь - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.10.2021 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол
Фото: ФК Мариуполь
Команды из разных классовых иерархий, но это не делает противостояние менее принципиальным. У "Динамо" с "Мариуполем" давние и уж точно не товарищеские отношения. Пикантности добавляет тот факт, что через несколько дней соперники встретятся между собой в рамках чемпионата Украины.
Но сначала Кубок. Матч 1/8-й финала состоится в среду, 27-го октября 2021-го года, в 17:00. На стадионе в Мариуполе. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал "Футбол 2". В интернете матч можно будет просмотреть на платформах, ретранслирующих сигнал каналов "Футбол 1/2/3". Это, в частности, видеосервисы Oll.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ.
Для тех, кто не сможет посмотреть матч, UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию. Доступно по ссылке >>>
Также не забывайте про АУДИО-трансляцию матчей – альтернативный способ следить за топ-матчами в режиме живого времени (звуковой комментарий). Слушайте на YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>>
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