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Мариуполь - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Мариуполь - Динамо: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.10.2021 ⋊ Кубок Украины на UA-Футбол

Мариуполь - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча Кубка Украины

Фото: ФК Мариуполь

UA-Футбол
Новина українською

Команды из разных классовых иерархий, но это не делает противостояние менее принципиальным. У "Динамо" с "Мариуполем" давние и уж точно не товарищеские отношения. Пикантности добавляет тот факт, что через несколько дней соперники встретятся между собой в рамках чемпионата Украины.

Но сначала Кубок. Матч 1/8-й финала состоится в среду, 27-го октября 2021-го года, в 17:00. На стадионе в Мариуполе. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал "Футбол 2". В интернете матч можно будет просмотреть на платформах, ретранслирующих сигнал каналов "Футбол 1/2/3". Это, в частности, видеосервисы Oll.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ.

Для тех, кто не сможет посмотреть матч, UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию. Доступно по ссылке >>>

Также не забывайте про АУДИО-трансляцию матчей – альтернативный способ следить за топ-матчами в режиме живого времени (звуковой комментарий). Слушайте на YouTube-канале "Подкасты UA-Футбол" >>>

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В статье: ФК Мариуполь Динамо (Киев)
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