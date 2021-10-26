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Хавбек Металлиста 1925: В Кубке хотелось бы пройти как можно дальше
Матч состоится уже сегодня, 26 октября
Фото: ФК Металлист 1925
Полузащитник "Металлиста 1925" Максим Задерака поделился ожиданиями от матча с "Александрией" в 1/8 финала Кубка Украины.
- Вы родились в Александрии, провели много матчей в составе "Александрии", насколько лично для вас грядущий поединок будет особенным?
– Я готовлюсь к этому матчу, как к привычному календарного поединка. Единственное, что это будет кубковая игра. Очень приятно будет всех увидеть, со многими людьми работали вместе, было достаточно положительных моментов. Поэтому жду встречи и с ребятами, и с персоналом, со многими людьми.
- Если удастся выйти на поле, удастся забить гол – будете праздновать?
– Нет, честно говоря, наверное, не буду праздновать подобный момент. Но каждый профессиональный футболист желает победить. Поэтому, думаю, будет хороший бой.
- Насколько сейчас тяжелый соперник "Александрия"?
– Мы смотрели матчи "Александрии". Это очень крепкий соперник, который на протяжении уже многих лет демонстрирует хорошие результаты. Очень они опасны и при стандартных положениях, и когда выбегают в контратаки, и хорошие фланговые передачи в них постоянно.
Это соперник, который постоянно ставит перед собой задачу попасть в еврокубки. Будет очень нелегко и интересно.
– "Металлист 1925" сейчас на ходу, результаты, которые вы демонстрируете – несомненные.
– Да, это очень приятно, когда команда побеждает подряд много матчей. Это придает всем уверенности и более свободно, видимо, благодаря этому мы будем свободнее себя чувствовать.
- Что касается Кубка Украины. Какие задачи проговаривались ли они, как далеко хочет зайти команда?
– Знаете, какие у нас задачи? Это выходить и в каждом матче демонстрировать хорошую игру и результат, разумеется. То есть, в Кубке хотелось бы пройти как можно дальше всем: и руководству, и тренерскому штабу, и футболистам, конечно, - сказал Задерака.
Напомним, матч 1/8 финала Кубка Украины "Металлист 1925" — "Александрия" состоится сегодня, 26 октября. Начало встречи - в 19:30 по киевскому времени.
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